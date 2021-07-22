信用卡公司Visa稍早宣布收購英國線上付款業者Currencycloud，是今年以來第二筆金融科技購併案。這筆交易將Currencycloud市值估在7億英鎊（約9.6億美元）。由於Visa去年聯手其他金主對Currencycloud投資8千萬美元，因此這次收購金額將扣除Visa已持有的股票總額。Visa在6月已宣布投資21億美元收購瑞典金融科技公司Tink。
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信用卡公司Visa稍早宣布收購英國線上付款業者Currencycloud，是今年以來第二筆金融科技購併案。這筆交易將Currencycloud市值估在7億英鎊（約9.6億美元）。由於Visa去年聯手其他金主對Currencycloud投資8千萬美元，因此這次收購金額將扣除Visa已持有的股票總額。Visa在6月已宣布投資21億美元收購瑞典金融科技公司Tink。
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