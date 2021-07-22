影》觸電瞬間曝光 婦人撐傘涉水突傳巨響 連人帶傘倒地不起

高雄市19日晚間暴雨造成市區多處積水， 39歲高姓女子行經鳳山區三民路郵局前，疑似遭路邊燈桿漏電電擊命危，轉送國軍802醫院搶救，還裝上葉克膜續命，但22日下午傳來噩耗，婦人急救無效過世。高姓女子的家屬表示，該國家負責就國家負責，有提出國賠的打算。

高婦經加護病房3天急救後仍不幸過世，家屬已領回遺體辦理後事。19日晚間高雄市區大雨，監視器拍到高婦撐著傘，徒步涉水行經鳳山區三民路人行道，疑似不慎碰觸到一旁燈桿、遭電擊昏厥。事發後養工處路燈科已關閉該路燈的電源總開關，避免意外再發生。

事發現場，路燈桿旁有四座電箱，黃色箱體為警局監視器系統控制塔，綠色箱體為台電變電箱，燈桿本體上方還有一個設備箱，靠一條外露的灰色電線連接至燈座底部。

20日一早台電在現場測得路燈和水溝蓋之間竟有175伏特電壓。工務局養工處表示，可能是燈桿上其他附掛設備電源漏電造成，將待專業電機技師公會檢測釐清責任歸屬。

養工處當時表示，燈桿內部裝設防止漏電的斷路器正常無跳脫，未發現異常。該路燈今年5月22日晚間才進行例行性漏電檢測，檢測結果並無發現漏電情形，漏電源頭將待專業電機技師公會檢測。

市府也聲明，釐清原因及責任前會盡最大努力，依照國家賠償程序，從優協助家屬，同時加強轄管路燈燈桿定期漏電檢測作業，保障市民安全。