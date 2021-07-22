大陸30歲男星吳亦凡深陷桃色醜聞，慘遭大陸官媒點名封殺，現在事情又有新進展。稍早北京警方通報吳亦凡事件，證實吳亦凡與網紅都美竹發生性關係屬實，也還原當初兩人交往始末，令網友驚呼「都美竹說的都是真的」！

北京警方近日針對都美竹在網路發文指受到侵害，與吳亦凡方報警稱被詐騙勒索，稍早公布初步調查結果，證實「雙方發生性關係屬實，事件背後另有詐騙人員『操縱』」。

北京警方證實都美竹與吳亦凡性關係屬實。(取自都美竹微博)

都美竹曾PO文控訴吳亦凡以MV選女主角、工作室簽約新人為由，把包括她在內的女孩騙去玩酒桌遊戲、灌酒，進行所謂的酒局選妃行為；北京警方亦間接證實都美竹所說不假，透露去年12月5日，吳亦凡的馮姓女經紀人以挑選MV女主角面試為由，約年僅18歲的都美竹至吳亦凡家中參加聚會，10多人共同玩酒桌遊戲，到隔天早上7點多其他人陸續離去，都美竹酒後在吳亦凡家中過夜，兩人發生性關係後，吳亦凡更轉帳3.2萬人民幣（約13.8萬台幣)給都美竹花費。直到今年4月，兩人都保持微信關係。

北京警方公布吳亦凡事件初步調查結果。（取自微博）

陸媒今日頭條進一步詢問警方細節，發現都美竹並未與吳亦凡本人、母親、律師甚至工作人員有金錢往來，至於都美竹提到聚會時手機被收走，警方則表示，吳亦凡聚會在開始前都會將手機收起集中統一保管。

另外，吳亦凡母親本月14號前往報案，稱遭都美竹敲詐勒索。經警方調查後，卻查出案外案，扯出是劉姓嫌犯看到都美竹與吳亦凡網路消息後，產生冒充關係人對雙方進行詐騙的想法，「期間，劉某虛構女性身份，以曾被吳亦凡欺騙感情欲共同維權的名義騙取都美竹的信任，使用暱稱為DDX微信號與都美竹聯繫，獲取都美竹與吳亦凡部分交往情況資訊。」

北京警方公布吳亦凡事件初步調查結果。（取自微博）

對此劉姓嫌犯被捕後，已認了所有詐欺事實，至於針對網友舉報吳亦凡多次誘騙年輕女性發生性關係等行為，北京警方仍在調查中，將根據調查結果依法處理。該調查報告更引發網友熱議，「總結：都美竹說的都是真的」、「吳還說只是一面之交」、「經紀人就是負責拉皮條的」、「拉皮條選妃，牙籤（吳亦凡）基本實錘了」。