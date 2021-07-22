東京奧運今天開幕，各個國家地區代表團早已確定，翻開名單來看，最年長的選手是來澳洲的66歲馬術選手漢娜（Mary Hanna），最年幼的選手則是敘利亞桌球女將札札（Hend Zaza），年僅12歲。

奧運強調四海一家，各州、各國家地區都歡迎參賽，和多數運動競賽需要比體能和技巧，馬術競賽相對是最不受年齡限制的項目，因此有許多選手只要能夠取得資格，不論多年長都可以，本屆最年長的是「阿嬤級」澳洲馬術選手漢娜，4歲就在父母的農場騎馬的她，她生涯第7度參加奧運，除了是本屆最年長選手，並成為奧運史上第2老參賽者，至於奧運史上最老選手，事1972年奧運英國馬術選手強絲東（Lorna Johnstone），以70高齡參加奧運。

奧運雖然沒有對參賽選手年齡設上限，但有下限，敘利亞桌球小將札札年僅12歲，是本屆東奧「最幼齒」，更是該國史上第一位參加奧運的桌球選手，從5歲開始打桌球，6歲就開始參與國際賽。

另一位澳洲馬術選手霍伊（Andrew Hoy），是本屆東京奧運第二年長選手，也是男子選手最年長，這是他第8次參加奧運，並曾3次帶走金牌。