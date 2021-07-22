一家中東軍事雜誌報導，埃及空軍在上次的內部演習中，發現法國飆風戰機(Rafale fighter)的電子作戰系統非常高明，成功干擾擔任對手的俄製Su-35戰機，因而由飆風贏得戰機對抗賽。使得埃及空軍決定增訂，希望到 2030 年時，飆風機隊的數量增加到 72 ~100架，取決於埃及的財政能力而定。

埃及的空軍機隊裡目前有 5 架俄羅斯 Su-35 戰鬥機，並已預定 21 架以上。Su-35是俄羅斯最好的戰機之一，引擎推力大、航程遠，機動性能優異，也有不錯的數位化座艙系統。雖然俄國聲稱，Su-35的可分類為4代++，然而埃及的演習結果，似乎說明俄羅斯的航空電子設備，性能還是與西方國家的水準差一截。

俄國Su-35戰機。(圖/蘇霍伊)

據Breaking Defense 稱，埃及空軍進行的空軍對抗賽當中，由Su-35與飆風F3R捉隊廝殺，其結果卻有些出乎意料：飆風強大的「光譜」(SPECTRA)電子戰設備，在視距外空戰課目中，成功干擾了 Su-35的相控陣雷達多次，使 Su-35「失明」，完全無法得知飆風的位置，隨後飆風就以超視空戰將其擊落。

光譜系統是MBDA集團與泰雷茲集團(Thales)聯合開發的戰機自衛設備，主要功能是提供戰機的威脅預警，包括紅外線、雷達波和雷射標定威脅的遠程檢測、識別和準確定位，也可以應用這種性能，使戰機在不開雷達的情況就能得知敵方戰機的方位，還可迷惑對手的雷達，再加以反擊。