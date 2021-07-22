慈濟基金會捐贈500萬劑德國BNT疫苗，已完成捐贈契約的簽署。而民進黨21日線上中常會，立院黨團書記長羅致政建議，不要讓大學生施打順序排在12到18歲者後面；總統蔡英文表示認同，請行政院轉達中央疫情指揮中心研議施打。資深媒體人黃暐瀚表示，未來若疫苗的施打超過群體免疫門檻的6成之後，「蔡總統的民調很有機會又再緩緩回升」。有網友卻認為，「人算不如天算..22022、2024必定是民進黨的喪鐘。」

黃暐瀚22日在《品觀點》表示，2020年總統大選，蔡總統能拿下817萬票，有很大一部分原因，是因為年輕人投票率提高。之前幾波給醫護人員、中央官員和長輩施打，未來BNT若又要給18歲以下施打，18到40歲這族群等同被犧牲，這怎麼可以？若8月打高端，9月BNT，年底還有莫德納。照這個劇本走下去，未來若疫苗的施打超過群體免疫門檻的6成之後，蔡總統的民調，很有機會又再緩緩回升。

有網友回應表示，「人算不如天算…2022、2024必定是民進黨的喪鐘。」、「逃離不了往後選舉大敗的命運，還會投民進黨的八成..」、「一切的一切，還是為了選票！而藍營，唉..」、「這就是蔡女士聰明的地方，高啊！」、「用PTT和網路風向治國的政府，不就台灣人自己一票一票投出來的，很意外嗎？」、「說穿了還是顧選票！」

也有人認為，「大學生就是817萬票最大功臣，手臂當然要留給高端啊。」、「那64～40歲的有人關心嗎？」、「Wow好酸喔，好反諷啊。」、「可悲，18歲以下施打疫苗，居然是民間企業積極處理去買！還真是冷眼旁觀。」、「現在執政黨是藍營？民進黨危機處理能力不就是轉移焦點？國民黨危機處理就是面對罵聲處理問題，只是台灣選民，只要轉移焦點就忘了過去的錯誤。」