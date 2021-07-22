美國汽車供應緊張，讓目前每輛中古車平均價格，較去年新冠疫情爆發前水準飆漲逾40％至將近2.5萬美元。儘管中古車價近期從歷史高點拉回，但專家認為供應問題不解決，車價就難以大跌。

外界預期供應緊張和市場有穩定買盤承接，讓中古車價可能在未來兩年仍維持異常高水準。

密西根州中古車商Jack Demmer Lincoln銷售經理舒格斯（Paul Sugars）說：「中古車市出現短線拉回修正，不少買家在觀望中。」

過去幾周買氣降溫，他把部份庫存中古車降價促銷而成功吸引買家。其客戶彼特斯（Jessica Pitts）以約2.75萬美元，購買一輛已行駛5.8萬英里的小型運動休旅中古車，僅略低於原先開價2.8萬美元。

專家認為中古車商只要稍為降價就立即吸引買家出手，顯示市場需求高和供應量仍然很低，足以支撐中古車價而難以大跌。

汽車銷售服務商Cox Automotive按銷售速度計算，經銷商6月庫存量只要34天就能賣光，較2019年同期的正常狀況縮短11天。

熾熱的車市出小幅降價，令人認為這可能預示美國通膨將放緩。聯準會主席鮑爾預期解決供應短缺問題後，通膨壓力就會下降。美國十年債息近期走低，反映市場預期經濟放緩和通膨降溫。

美國中古車均價4月首次升破2.5萬美元創新高後，6月拉回至不到2.5萬美元。但新車供應吃緊，讓狀況良好而車齡約2年的中古車售價，出現比同款新車價格還要高的異常狀況。

據Edmunds.com資料，即使已行駛10萬英里或以上的老舊中古車，平均售價過去一年來也大漲31％至1萬6489美元。

線上中古車商Carvana執行長賈西亞（Ernie Garcia）強調在汽車製造業的供應鏈恢復正常化之前，中古車售價難以回到正常水準。