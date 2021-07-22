日前有媒體指出，一名要赴美國讀書的女學生稱打完AZ疫苗卻不被美國學校承認，指揮中心認為，應為女學生有誤解，英國是打最多AZ疫苗國家，應該不至於不被美國承認。對此，台大婦產科名醫施景中發文直呼，「別再黑AZ了！」表示美國疾病管制署（CDC）官網已明確註明，AZ疫苗為核准的新冠接種疫苗。

昨（21日）指揮中心記者會有媒體說，一名女學生於5月中自費接種AZ疫苗，預計8月赴美讀書，沒想到竟不被美國學校認可，媒體質疑，學生就算在台接種2劑AZ疫苗，到美國恐怕得再打2劑莫德納疫苗。不過發言人莊人祥指出，有關美國承認疫苗，皆有在官網上註明，英國人打最多AZ疫苗，應該不會不被承認。

美國CDC「疫苗接種指引」原文提到，經美國FDA核准的疫苗及經世衛組織（WHO）核准緊急使用的疫苗，例如AZ（AstraZeneca/Oxford）。(摘自美國CDC官網COVID-19疫苗專區)

對此，台大醫師施景中今（22日）發文表示，「美國CDC網站說明，他們有承認AZ疫苗哦」。他引用臉書公開社團《擴散性高能外電新聞波》貼文，一位民眾翻譯美國CDC「疫苗接種指引」原文，提到經核准的疫苗種類包括：經美國食品及藥物管理局（FDA）承認的輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）及嬌生/J&J（Johnson & Johnson），以及經世衛組織（WHO）核准緊急使用的疫苗，例如AZ（AstraZeneca/Oxford）。

「請不要再黑AZ了。」施景中坦言，不然大部分都打AZ的英國人，也會被拒於美國門外。並備註說，其實AZ是目前全世界最多國家採用的疫苗。