華中橋車禍影片曝光 外送員遭小貨車猛撞 慘成夾心（影／記者爆料網）

新北市與台北市交界的華中橋21日下午5時許發生一起車禍，一名外送員在停等紅燈時，突然遭到後方的小貨車猛烈撞擊，先噴飛撞上前方的車輛，下秒再遭小貨車再次夾撞，恐怖影片曝光引起議論。

透過曝光的影片可見，事發前有非常多台機車都在等候紅燈，而陳姓外送員則停在一輛轎車後方，而在此時影片傳出疑似緊急煞車的尖銳聲音，下秒間，外送員就遭到白色小貨車自後方猛烈撞上，騎士瞬間噴飛撞上前方的轎車，隨即又遭後方的小貨車二次撞上，如同夾心般，最後跌坐在橋邊神情痛苦。

事發過程全被前方同樣在停紅燈的機車行車紀錄器拍下，在車禍當下機車車體瞬間成碎片噴落一地，就連外送員拿來裝餐點的箱子也被撞到滿地殘骸，現場一片狼藉，在一旁目擊車禍的其餘機車騎士也全嚇壞。

此起車禍發生於21日下午5時許，陳姓機車騎士於華中橋停等紅燈，遭到41歲的陳姓貨車駕駛撞傷，肇事駕駛向警方供稱，當時他在前往公司的路上，行駛至華中橋時突然煞車失靈，才不慎撞上騎士。

警方到場後，替雙方實施酒精檢測，均無酒駕情事，遭撞傷的騎士則全身多處擦傷，經送醫救治後並無生命危險，詳細車禍原因與肇責待進一步釐清。