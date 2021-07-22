加密貨幣交易平台FTX成功增資，帶動估值高達180億美元，此交易顯示儘管過去3個月比特幣價格大跌一半，但投資人對數位貨幣的熱情依舊。

FTX表示，已在20日（周二）完成一輪9億美元的募資，參與投資人包括日本軟銀、矽谷創投公司紅杉資本（Sequoia Capital）、億萬富豪羅布（Daniel Loeb）的對沖基金Third Point。

此交易使FTX躋升全球身價最高的加密貨幣公司之列，也提供主流市場對FTX接受度的指標。該交易平台禁止美國人在主要平台交易，以避免違反美國監管機關規範。FTX主要辦公室在香港，母公司FTX Trading註冊地點在安提瓜和巴布達。

此輪籌資的其他知名投資者包括對沖基金億萬富豪英格蘭德（Israel Englander），對沖基金富豪瓊斯（Paul Tudor Jones）家族、私募基金Thoma Bravo。

FTX創辦人暨執行長是來自加州的班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）。在投入比特幣領域前，他曾任職於量化交易巨頭簡街資本（Jane Street Capital）。FTX自2019年開始營運以來就迅速增長，讓年僅29歲的班克曼弗瑞德成為億萬富豪。

FTX業務在於經營加密貨幣衍生商品市場，此為具風險的投資工具，可供交易者槓桿押注數位貨幣漲或跌。據數據供應商CryptoCompare資料，FTX每日平均處理交易逾100億美元。