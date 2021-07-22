對於辛苦存下來的積蓄，許多人都有不同的運用，既有人投資房地產或股票，亦有定存賺利息，有網友表示身上多了3百萬，是要先繳清房貸，還是定存領每月利息，而在拿不定主意的情況下詢問網友意見。

1名網友在PTT上發文，他近期將舊公寓賣掉，有了3百多萬的現金，但在繳房貸和定存2個選像捉摸不定，不知如何運用，故而詢問網友意見。

原PO表示，目前買新房貸款300萬，利率1.33%，每月需繳14250元，20年共計342萬，總利息為42萬，每月利息支出1750元；而另一個打算是將這筆錢放入定存，目前機動利率約0.8%，每個月約能獲得2000元的利息。

原PO自身看下來，似乎拿去定存比較划算，但他也詢問網友，不知道這樣的計算和理解是否正確？

貼文一出後，網友熱烈回響，有網友認為定存利率這麼低，房貸自然是首選，「定存利率低於房貸，當然還房貸啊」、「不做投資，那當然還貸款啊，定存利率這麼低」、「還完房貸你每個月多14K可以運用，用這筆錢去投資不好嗎？」、「要同時計算時間＋收入，這兩個比一定是還房貸比較划算」。

但也有網友認為應該放定存，「二選一的話定存」、「定存或留著花都好」、「利息低的欠債真的不用太早去繳」；但部分網友認為，一定要考量到分散風險必要性，「你可以一半還房貸，一半存網銀」、「一半一半，分散風險」、「一半還房貸一半定存不就好了，分散風險」。