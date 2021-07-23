美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，火星探測車「毅力號」準備進行首次岩石採樣，將從火星上一處古老湖泊的湖床蒐集第一個岩石標本，展開探尋火星生命之謎的任務。

「毅力號」（Perseverance）這項劃時代的任務，預計將在兩週內於杰哲羅隕石坑（Jezero Crater）一處稱為「隕石坑斷裂粗糙處」（the Crater Floor Fractured Rough）地區進行。

NASA主管科學任務局（Science Mission Directorate）的副署長朱布肯（Thomas Zurbuchen）表示：「52年前，阿姆斯壯（Neil Armstrong）在寧靜海蒐集第一個標本時，他開啟了一個歷程，這個歷程改寫了人類對月球的認識。」

「我期待毅力號從杰哲羅隕石坑蒐集的第一個樣本，以及之後取得的樣本，也能開啟火星類似的歷程。」

負責火星計畫的科學家法利（Ken Farley）告訴媒體，毅力號2月18日登陸火星後，整個夏天在登陸處以南約1公里處活動。

他在簡報中表示：「我們正在研究遠為久遠的環境，數十億年以前。」

團隊認為，這個隕石坑曾經是一個古老湖泊，經歷多次的消長，可能為生命創造必要的條件。分析樣本將得到關於岩石的化學和礦物成分線索，將透露它們是否為火山所形成，或者源於沈積而成。

除了填補科學家對這個地區地質知識的空白，毅力號還將搜尋古代微生物可能存在的跡象。

首先，毅力號將出動兩公尺長的機器手臂，以決定確切的採樣位置。接著，探測車將使用研磨工具磨掉岩石的頂層，露出未風化的表面。

這些將由毅力號上安裝的科學儀器進行分析，以確定化學和礦物成分，並尋找有機物質。

其中一個名為SuperCam的儀器將向岩石發射雷射光束，然後讀取產生的蒸氣。

毅力號所分析的每一塊岩石都會有一個沒碰觸過的地質「雙胞胎」，毅力號將會將它鏟起封裝，儲存在探測車下方空間。

最後，NASA會和歐洲太空總署（European Space Agency）一起規劃往返任務，以蒐集儲存的樣本，並將樣本帶回地球進行實驗室分析，時間約莫在2030年代。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1100722