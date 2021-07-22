一名正妹發文抱怨，他被錄取到某直播公司後，第一天上班因為生理期，就穿著一件比較透氣的裙子，沒想到在廁所裡聽到老闆娘竟對其他員工，批評她的穿著，下班後就收到公司傳給她「明天不要來上班了」的訊息，讓她覺得相當委屈：「應徵時又沒說不能穿裙子」，貼文引起網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，自己第一天上班就聽到老闆娘和員工在廁所旁，議論自己「穿裙子」的行為，可是她是因為生理期「悶悶的」，才選擇穿裙子「我沒有因為穿裙子，像他們說的工作不方便，拖累整個團隊，還因為提早把工作做好，提早下班」。

沒想到下班後竟然就收到訊息：「老闆請您明天不用過來上班了」，她委屈的回覆對方「有聽到老闆娘對我的閒言閒語」，沒想到對方竟然回：「我知道妳有聽到」。讓原PO相當不解：「老闆娘對著其他員工批評她，還故意要說給我聽，到底是什麼心態？」

原PO無奈表示，當初應徵時公司，也沒有說不能穿裙子，疫情嚴峻只是要討個飯吃，有需要這樣欺負人？

貼文一出引來網友熱烈討論「是妳比老闆娘漂亮才被辭退」、「可能你太正了，老闆娘擔心妳對她威脅性」、「因為你太美，會造成她們嚴重威脅」、「不檢舉太對不起自己了」。