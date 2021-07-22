港股上市的壹傳媒22日晚間公布，壹傳媒主要從其出版獲得廣告及其他輔助收入。截至2021年3月31日止的兩個年度，該集團於香港的報紙及雜誌為蘋果日報（現已停刊）及壹週刊（現已停刊）。在台灣，該集團以印刷及電子形式出版台灣蘋果日報，而自5月18日起停止印刷形式。

公告顯示，儘管台灣蘋果日報仍可在線上瀏覽，但該公司已於6月29日收到一名獨立的第三方買家，就壹傳媒可能出售其台灣業務的不具法律約束力建議。管理層目前正就交易結構與潛在買家進行討論，若訂立正式協議（預期不會早於7月30日），將另行刊發公告。

另外，根據所得最新資料，壹傳媒於5月31日有未經審核銀行及現金結餘約3.37億港元，並由該公司附屬公司的各種銀行帳戶所持有，包括由保安局局長發出日期為6月16日的通知項下公司三家受影響附屬公司，被凍結銀行帳戶的資金。

壹傳媒公告指出，集團於3月31日底未經審核銀行及現金結餘則為5.21億港元，結餘由3月31日至5月31日期間減少1.83億港元，主要是由於4月1日償還大股東黎智英所提供的股東貸款1.5億港元，以及與集團由4月至5月的業務營運有關的開支淨額所致。