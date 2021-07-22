2020東京奧運將於7月23日盛大開幕，世界各國好手都陸續抵達日本東京備戰，就連日本航空自衛的表演機隊日前也為了23日開幕式時的表演進行預演，航空自衛隊的「藍色衝擊波飛行表演隊」預計23日當天，會在日本國立競技場上空，以彩色煙霧噴出奧運會的標誌。

根據《NHK》報導，隸屬日本航空自衛隊，駐紮在宮城縣松島空軍基地的「藍色衝擊波飛行表演隊」，將在23日奧運開幕會上，用藍、黃、黑、綠、紅5種顏色的煙霧，在日本國立競技場上空描繪出奧運的標誌。

表演機隊21日中午時分飛過東京上空，進行預定的飛行訓練，並在國立競技場上空1500公尺處，以和預定計畫不同的白色煙霧，在天空中描繪出一個個直徑1.2公尺的奧運5環標誌。

同時，航空自衛隊也公布了「藍色衝擊波飛行表演隊」的飛行展示時間表，但為了避免民眾為了觀看表演而群聚，目前尚未公佈明確的表演時間點，預計23日上午會透過社群網站發表相關資訊。針對23日的飛行展示，航空自衛隊也呼籲民眾，希望大家在抬頭望向空中觀看表演時，能在開闊的場所，並保持社交距離。

此外，根據航空自衛隊公布的戰鬥機表演時刻表，「藍色衝擊波飛行表演隊」除了會在7月23日奧運開幕式當天進行表演，也會在8月24日的帕拉林匹克運動會開幕式當天進行飛行表演。