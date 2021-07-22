新冠肺炎疫情趨緩，不過國內今日新增的本土個案比昨天高，達30例，也讓7/26是否能順利降至二級出現變數。而疫情也連帶讓台灣各縣市的實體經濟受不小影響，民進黨高雄市議員陳致中今天表示，包括高雄5大商圈在內，已可以開始見到三步一租，五步一售的情景，令人不禁憂心忡忡、焦急如焚。他呼籲中央及市府苦民所苦、以最基層為念，採取強度最高、覆蓋最廣的方法，讓台灣度過經濟的死蔭幽谷。

高雄新崛江商圈，部分店面貼出出售公告。(圖/翻攝自 陳致中臉書)

陳致中22日在臉書PO文表示，隨著國內疫情趨勢逐漸穩定，三級警戒已有降級的機會。然而從5/15雙北三級再至全台開始，疫情衝擊經濟民生、產業運營直如晴天霹靂、排山倒海襲捲之勢，首當其衝的餐飲、旅宿、零售、百貨、藝文展演等，伴隨人流急凍、商機歸零，業主及從業人員亟待紓困，惡性循環交叉影響之下，專家也預警後疫階段恐現更大規模的、結構性的、骨牌效應式的倒閉潮、關店潮、出走潮之商業沒落蕭條。

高雄三多商圈，部分店面貼出出售公告。(圖/翻攝自 陳致中臉書)

陳致中表示，近日查訪高雄市區內的幾個重要商業聚落比如瑞隆商圈、三多商圈、新崛江商圈、六合商圈、南華商圈、鼓山渡輪站等，雖然部分在疫前已受商圈重心移轉影響，有榮有枯，盛景稍褪，但現今走在街上確實明顯可見相比警戒前更密集的房屋租售廣告，三步一租，五步一售，令人不禁憂心忡忡、焦急如焚，台灣好不容易擋住了病毒、守好了家園，但許許多多的商家店號能不能在冷颼嚴峻中撐得過去？！

陳致中提到，雖然這段防疫期間，高雄市政府結合餐飲、計程車、LINE、一卡通及點餐業者推出「高雄好家載」補貼運費，為防疫宅經濟添加柴火，市民都能感受到市府團隊的用心，但面對大火燎原之勢，仍須更全面、更深一層、更大力道的方法措施才能產生立竿見影的救援效果。

陳致中強調，超前部署的重要性不言可喻，蘇揆已公開喊話，等到大家都可以出來活動的時候，政府會想盡辦法、用各種方式給予最大力的幫忙，捧場受衝擊的產業，帶動一波經濟效應。沒有生存振興，就沒有疫後的復甦如常，全國鄉親高度關心後續的經濟振興內容。

最後，陳致中也呼籲中央及高雄市府苦民所苦、以最基層為念，採取強度最高、覆蓋最廣、使用最直接的方法手段，讓台灣度過經濟的死蔭幽谷，得到復興再生的荒漠甘泉。