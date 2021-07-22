歐洲央行(ECB)周四召開決策例會後一如市場預期按兵不動，基準利率維持不變，疫情緊急購債計畫(PEPP)總規模保持於1.85兆歐元，未來將加速購債，PEPP措施至少會實施到2022年3月，且中期通膨未達2％目標前不會升息，暗示貨幣政策將長期寬鬆。由於ECB重申鴿調，歐元應聲走貶，歐洲匯市一度下探1.1775美元，跌0.2％，歐股則上漲，德國與法國大盤分別揚升0.6％與0.4％。

一如市場預期，ECB宣布基準存款利率維持在-0.5％不變，但因應兩周前公布的新政策架構，ECB表示，「基準利率將保持於目前或更低水準，直到通膨率持穩於2％的目標。這可能意味著通膨率會暫時略高於目標水位一段時間。」

ECB原本的通膨目標是「略低於2％」。

ECB並指出，因疫情危機推出的緊急購債計畫總額度維持於1.85兆歐元(2.2兆美元)不變，未來幾個月將加快購債，且方案至少會實施到2022年3月。

ECB的最新決策暗示由於Delta變種病毒肆虐導致疫情升溫，未來續行超低利率環境的時間將比之前預期來得更長。ECB進一步說明指出，「簡單的說，未來決策將不再依據接下來3到5年的通膨預測，而是實際的通膨趨勢。而且只有在決策委員會認定通膨率明顯趨近目標，且中期而言持穩在2％後，才會升息。」

歐元區今年經濟成長率估達4.5％，低於美國的7％。ECB預估今年底通膨率將達1.9％，但明年將下滑至1.5％，後年再降至1.4％。歐元區6月的通膨年增率為1.9％。

ECB總裁拉加德(Christine Lagarde)在會後記者會上表示，「經濟距離從疫情造成的衝擊中完全復甦，還有一大段路要走。」

她還指出，「在央行貨幣政策措施的支撐下，經濟已經逐漸復甦，我們預估通膨中期而言看升，但依然低於我們的目標。較長期的通膨展望雖然上揚，離我們的2％目標還有一段距離。」