中度颱風烟花海上颱風警報已於昨（21）日晚上發佈，受颱風進逼台灣影響，明(23)、後(24)天風雨影響高雄市山區較為顯著，市區仍有局部大雨或豪雨以上等級強降雨發生機率，市府相關局處積極辦理相關防颱措施，面對颱風所帶來的降雨首重防汛整備工作，陳其邁市長防疫後，安排至路竹區三公宮防潮閘門、岡山區五甲尾滯洪池工程、鳳山區文化路側溝清淤及曹公圳路分流評估計畫等防汛整備的視察行程，並聽取防汛應變簡報。

烟花颱風進逼台灣，高雄市全力執行防颱準備工作。（圖／高雄市政府提供）

昔日在路竹區三公路，每當大潮時常有路面排水溝孔蓋冒水現象，水利局日前已完成該淹水區域東側堤岸整治及設置防潮閘門，並由專人24小時依潮汐表操作閘門，目前已改善晴天路面因潮汐造成的積水問題，對於颱風來襲同時可能有豪雨、暴潮的情形，現場亦有架設移動式抽水機因應，並指派專人負責操作，確保排水正常。

為改善岡山嘉興、潭底地區積淹水情形，市府興建五甲尾滯洪池，其面積約12.5公頃，滯洪量60萬噸；目前工程進度已達72%，汛期已可提供約60萬噸滯洪量，預計今年10月底完工後搭配五甲尾抽水站進行聯合操作，預期可大幅改善嘉興、潭底及為隨里一帶淹水情形。

環保局所有區清潔隊嚴正以待，昨(21)日起即派員加強清溝及清疏洩水孔雜物作業。統計昨(21)日、今兩日，環保局共動員1831人次，為平時2倍的清溝人力，環保局隨時備妥人力及機具，以迅速反應災情，在汛期做好災害防救的萬全準備。

曹公圳路貫穿鳳山人口密集區域，遇大雨時有宣洩不及，造成積淹水問題，目前水利局依據下水道普查成果，將進行水理演算，評估分流以再提升鳳山區的保護標準，減少積淹水問題。

陳其邁市長於視察行程結束前，勉勵相關局處同仁做好各項準備工作，降低風災對市民朋友影響。另指示水利局於颱風期間注意潮汐變化及雨勢，落實SOP 操作，以及五甲尾滯洪池，目前已可以提供60萬噸滯洪量，務必配合抽水機操作，發揮最大的功能。