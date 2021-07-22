財神還沒來！威力彩連33槓 頭獎下期上看8.2億元 22:072021/07/22 中時新聞網 呂承哲 、中時、 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩連33槓。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩今晚開獎，頭獎又再度槓龜了；台灣彩券表示，威力彩已連續33期未開出頭獎，在連槓效益下，預估下期銷售金額達2.3億元，頭獎彩金將上看8.2億元，將於下周一晚間再度開獎。 根據台彩網站公告，110000058期威力彩開出的獎號，第一區依大小排序分別為04、05、10、19、29、31，第二區獎號為01。 威力彩6.8億頭獎未開出 連32槓 周四繼續拚發財夢 連摃31期！威力彩再摃龜 6.4億頭獎無人中獎 #威力彩 #頭獎 #摃龜 #下期 #財神 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一拚富翁夢！ 威力彩7.4億頭獎號今晚出爐 21:012021/07/22 財經 三寶阿嬤載阿公違規衝出1死1傷 無辜駕駛下跪5次被求償1100萬 12:342021/07/13 社會 外資大賣424億 月線守生機 04:102021/07/20 財經要聞 台股萬八難攻？ 謝金河曝航運、半導體資金翹翹板誰勝 17:302021/07/17 財經 《時來運轉》運彩報報－奧運籃球續熱潮 三國鼎立美西澳 15:192021/07/22 體育 王中平沉迷簽牌害女兒被綁 粉絲氣壞要余皓然別給飯吃 16:372021/07/19 娛樂 觀察者網》人間正道是滄桑（張維為、孫文廣） 17:312021/07/18 海納百川 夏寶龍：事實雄辯證明 國安法是保香港安全、安定、安寧之法 16:302021/07/16 兩岸 烟花挾「毀屋級暴風」來襲 外媒預測登陸地點曝光 13:462021/07/22 生活 《集中市場》外資連3買 押寶台積法說行情 15:422021/07/14 財經 《時來運轉》買運彩 看奧運 挺台灣英雄 07:002021/07/20 體育 財經熱門新聞 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 航運三雄剩一條路 長榮關鍵密碼決定小弟、大哥生死 - 財經 亞洲追求「清零」種禍根？經濟學人爆恐怖下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。