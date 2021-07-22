威力彩今晚開獎，頭獎又再度槓龜了；台灣彩券表示，威力彩已連續33期未開出頭獎，在連槓效益下，預估下期銷售金額達2.3億元，頭獎彩金將上看8.2億元，將於下周一晚間再度開獎。

根據台彩網站公告，110000058期威力彩開出的獎號，第一區依大小排序分別為04、05、10、19、29、31，第二區獎號為01。