儘管Delta變種病毒迅速傳播，導致經濟復甦前景蒙塵並拖累汽油需求，但各大產油國仍押注，全球在明年前將需要更多原油供應，而這意味著油價將維持強勁。

紐約西德州原油9月期貨價22日盤中上漲1.12％，每桶報71.09美元，而倫敦布蘭特9月期油上揚0.97％，每桶報72.93美元。

追蹤汽油價格App服務商GasBuddy石油分析部門主管德漢（Patrick De Haan）指出，產油國聯盟OPEC＋成員國達成增產協議，「某程度上為油價設限，最高不至於突破80美元」。

OPEC報告預估，石油需求將於明年回到疫情前水平，屆時每日需求將增加330萬桶至9990萬桶。

研調機構Global X分析師雷迪（Rohan Reddy）指出，西德州原油價格介於70～80美元、布蘭特油價位於75美元附近「應該不令人驚訝」，畢竟全球復甦動能依然強勁。而隨著夏季用油高峰來到，汽油價格8月將進一步上揚，之後進入修正期。