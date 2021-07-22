五角大樓提出一項檢討與規劃案，主題是萬一俗稱「核足球」的最高元首核武指揮公事包被丟失，該如何應變？這個規劃案源自於今年1月6日的國會大廈暴動事件，當時美國副總統彭斯 (Mike Pence) 正在開會，而暴民離彭斯的核足球公事包只有幾十公尺。

軍事網(Military.com)報導， 7 月 19 美國國防部提出一份文件，提醒核足球公文包，萬一丟失、被盜或以某種方式受到損害時，高級官員必須有腹案來應變。

五角大廈太空、情報、工程監督評估助理監察長藍道夫·史通(Randolph Stone)表示，辦公室將考慮修改其當前的決策劇本，以應對核足球失踪的情況。

今年1月6日，美國國會遭暴民闖入，彭斯趕緊撤離，隨從也快速把把核足球(最後方人員的大型公事包)給帶走。(圖/路透社)

核足球是與美國核武庫發射武器所需的通信系統和代碼，一系列的文件存放在公文包中，裡面還有一具衛星電話。由於美國總統與副總統經常公事出行，因此核足球有很多個，其中1具伴隨著總統與副總統的那一個是生效的。此外，還有一位「指定倖存者」也有核足球，他是新舊美國總統在交接時期，萬一出現特殊狀況時的美國核武策者，身份沒有公開過。

在 1 月 6 日美國國會大廈的暴亂期間，當時的副總統彭斯正在大會議室與其他參眾議員計算選舉人票，得知暴民進侵入大廈，彭斯的特勤隨扈帶領副總統從樓梯逃跑。國會攝影機拍攝到一名拿著備用核足球的軍官也緊隨期間。而暴民與核足球的距離也就幾十公尺。

核足球也象徵美國總統的核武投放權力。一批國會議員在今年早些時候遊說拜登總統，應放棄下令發射核武器的這種權力，原因是「一個人應該不具備如此巨大的責任」。

提出這種說法的是民主黨人，他們認為，美國總統在下令發動核打擊之前，應先諮詢其副總統和眾議院議長。但專家認為，如果敵人已經採取了第一步，這樣的改變將浪費寶貴的反擊時間。