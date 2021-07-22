藝人艾力克斯擁有台、美雙重國籍，和老婆李詠嫻結婚18年育有一對子女，月初一家人低調飛回美國探望家人，今（22日）已返抵台灣，準備到防疫旅館展開15天隔離生活，艾力克斯就坦言不解一家人明明一起飛，為何卻要分開隔離，引起網上一陣討論。

艾力克斯22日早上在臉書PO文，曬出好幾張和老婆、女兒依依不捨擁抱的照片，透露一家人已抵達台灣，接下來他們將分開住防疫旅館15天，才要分開第一天，就讓他忍不住直呼想念，並表示不懂同行者要分開隔離的邏輯，疑惑道：「我們從同一個地點出發，可以坐同一班飛機，可以坐同一部車，但是不行住在同一個房間。」但最後仍開心喊話：「大家安全就好，加油。」

對於艾力克斯的疑問，就有網友跳出來解釋「每個人感染後的潛伏期跟反應都不一樣，有些人染疫的第一天就有反應，有些人可能一個星期後才有反應，為了防止交叉感染，分開預防一下應該也是有必要的」、「都是同一班機的人，有的人被傳染了，有的卻不會，這段隔離的時間會是最好的證明，安全優先。」。

不少人也在貼文底下留言「14天換來日後平安、健康的相聚，值得」、「一切平安順利才是最重要的唷」、「加油！15天很快的！雖然與相愛的人分開連一秒都覺得不行！但可以換得以後的每分每秒就很值得！」

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。