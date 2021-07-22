日本政治人物安倍晉三自2012年底至2020年9月擔任日本首相，期間歷經2020年夏季奧運決定在東京舉辦、由於新冠肺炎（COVID-19）疫情首次決定奧運延期1年等重大事件，但在東京奧運23日舉行開幕式的前一刻，突然傳出安倍決定不出席，遭大量日本民眾和媒體痛批「不負責任」、「敵前逃亡」、「叛徒」等。

「日本放送協會」（NHK）22日報導，原預定將出席東京奧運開幕式的安倍，在儀式舉行的前一刻突然向主辦單位表示，由於東京都目前處於「緊急事態宣言」，首都圈無論賽事或開幕式都不開放觀眾入場，因此決定不出席開幕式。

由於目前日本民間對東京奧運不抱好感，不僅豐田汽車、Panasonic等大贊助商的社長已宣布不出席，就連執政黨自民黨的許多議員，也十分苦惱是否該出席，因為日本眾議院即將於10月舉行大選，出席開幕式可能導致選情遭受負面影響。

不過2013年大力爭取奧運於東京舉辦、去年又在疫情下促成東京奧運延期1年，目前身為東奧組織委員會名譽最高顧問的安倍，在宣布不參加後立即遭受猛烈抨擊。《中央日報》日本版直接在新聞標題大大寫上「背叛」一詞；日本《女性自身》雜誌稱安倍是「敵前逃亡」；日本週刊「Smart FLASH」則痛批他「卑鄙無恥」；部分網友也痛罵安倍「不負責任到了極點」、「就算不順利至少也該見證到最後」等等。

東奧開幕式將於日本時間23日晚間20時（台灣時間同日晚間19時）展開，原預定包括日本德仁天皇、首相管義偉、東京都知事小池百合子、東奧組織委員會主席橋本聖子、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）等人在內，將有約950人參加，但照目前情況來看，參加人數恐會進一步減少。