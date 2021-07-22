大陸當紅男星吳亦凡深陷桃色醜聞，慘被大陸官媒點名封殺，稍早更被北京警方證實與網紅都美竹曾發生性關係，連酒局選妃也是真的。就在外界等待警方調查吳亦凡是否有迷姦年輕女性的調查結果之際，女主角都美竹也在此時發聲，轉發警方通報一則網友散布不實消息的微博，親吐心聲：「我不漂亮，不完美，但我盡力了。」

都美竹因為控訴吳亦凡酒局選妃、迷姦少女等混亂私生活，承受外界無數壓力，近日更被一位網友在微博曝光多張她昔日舊照，痛指她謊話連篇，不只謊稱出身地點，還當過外圍女，價碼一次1500人民幣（約6400元台幣），還放話要公開都美竹露臉性愛影片。

都美竹被黑賣淫還有性愛片，警方調查還她清白。(取自都美竹微博)

然而都美竹在沉默近2天，今(22日)晚突然轉發一則警方調查微博，證實該網友為了博取關注，在網上製造謠言、發佈侮辱他人資訊，目前該網友也被警方依法查處，還都美竹一個清白。

年僅19歲的都美竹因為爆料吳亦凡混亂私生活，承受龐大壓力而身心俱疲，她也在留言吐露心聲：「我不漂亮，不完美，但我盡力了。」強調她受到的傷害句句屬實，罹患憂鬱症與躁鬱症的她，更透露目前仍在治療中，藥沒停過。