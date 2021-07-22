▲連結為Facebook，若遭移造成無法觀看，請見諒。

出事！一名男子日前駕駛自小客車行駛在桃園大溪，突然一名機車騎士鬼切變換車道，兩車發生擦撞，男駕駛向前駛欲停靠路邊，機車騎士卻緊追在後且車頭突然狂扭後自摔倒地，畫面曝光後，引起網友討論。

透過影片可見，事發地點位於桃園大溪，汽車駕駛在行經一處路口時，突然有一名男機車騎士自右側竄出切入內側車道，兩車發生些微碰撞，車身均稍稍偏離方向。

下段畫面中，汽車駕駛向前開欲停靠路邊處理，未料，機車騎士卻快速的緊跟在後，且龍頭突然失去控制，左右來回扭動，頃刻間即失去重心整個人摔倒在地，駕駛見狀也趕緊奔下車向前查看騎士的狀態，事發過程全被汽車駕駛的行車紀錄器所拍下。

影片曝光後，不少網友看了大傻眼，紛紛砲轟騎士，「這樣騎的意義是什麼？」、「跨越雙白線+逼車，先開罰」、「這種騎法連ABS/CBS也救不了」、「行車紀錄器很重要」、「死好，騎那個鳥樣」、「龍頭都抓不穩還想學騎車」、「太療癒」。

對此，大溪交通隊指出，騎士緊跟在汽車後方不小心自摔，造成身體與四肢多處擦挫傷，送醫救治後並無生命大礙；警方亦呼籲，用路上行車變換車道時，需要與前車保持安全距離，以維護生命安全。