高端疫苗通過食藥署EUA申請，將允許專案製造，預計最快8月就能提供20歲以上民眾施打，但EUA審查過程卻受到在野黨質疑。入口網站《Yahoo奇摩》22日起針對「高端疫苗通過EUA，你是否會接受施打國產疫苗？」進行網路民調，截至晚上10點，居然高達78.4％的網友表示不會去打高端疫苗，僅20.3％的網友表示會去施打。

《Yahoo奇摩》22日起針對「高端疫苗通過EUA，你是否會接受施打國產疫苗？」進行網路民調，截至晚上10點，已有18400人參與投票，達72.4%的網友表示一定不會去打國產疫苗；14.0%的網友表示一定會去打國產疫苗；6.3%可能會；6.0%表示可能不會；1.3%則表示不知道／沒意見。

另外該民調也問到，「你是否會想要國產疫苗與其他疫苗混打？」有75.2%的網友表態不想打國產疫苗；12.5%的網友表示可以接受國產疫苗與其他疫苗混打；9.8%則表示不想混打疫苗；2.5%表示不知道／沒意見。

該民調也針對「你認為目前國產高端疫苗的EUA審查是否足夠？」進行調查，高達76.2%的網友認為非常不夠；8.4%的網友認為還算足夠夠；6.4%認為可能不夠；6.2%認為非常足夠；2.8%的網友則表示不知道/沒意見。

總統蔡英文在臉書貼文表示，衛福部已經核准國產高端疫苗的專案製造，等指揮中心宣布施打規畫，民眾就可以登記意願、預約接種。並強調，疫苗是科學問題，不是政治問題。會依據法律和科學標準嚴格把關，只有安全有效的疫苗，才會允許製造、開放施打，請大家放心。