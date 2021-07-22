首次跨足電影的香港新人王丹妮，初登大銀幕便要飾演百變舞台天后梅艷芳，在王丹妮正式投入拍攝電影《梅艷芳》之前，導演梁樂民和安樂電影公司特別請來3位香港的歌、舞、演界神級導師，分別是已故的資深演員廖啟智，殿堂級音樂監製趙增熹，及舞藝超凡的著名排舞師麥秋成，帶領王丹妮進行歌藝、舞蹈及演技的地獄式特訓。

香港金像獎得主廖啟智在演戲上獲獎無數，他曾演過《無間道2》、《拆彈專家》等精采電影，生前更是香港浸會大學電影學院全職講師，王丹妮有幸在拍攝《梅艷芳》前跟廖啟智學習演技，她感激地說：「演戲方面非常感謝智叔，我的演技是由零開始，他慢慢用很多時間去了解我，與我聊了很多去了解我的內心世界，幫我上了很多課學習肢體演技、閱讀劇本等基本知識，智叔很用心教我，他對演戲的熱誠及態度很值得我學習。他曾說，每拍完一場戲之後，演員都會有遺憾，認為可以演得更好，我們就要將這個遺憾轉化成為推動力，便能夠做得更好，我會將他的話銘記於心。」

廖啟智在課堂上曾對王丹妮說：「信念要強，要讓觀眾感覺妳是真實的。演員的任務是要演好角色，首先妳要知道角色的背景，要知道自己內在有甚麼素材是吻合這個角色，如果妳擁有越多素材吻合，妳便會越容易去掌握角色，所以妳一定要很清楚自己。」即使再也沒有機會跟這位恩師面對面的學習，但王丹妮坦言能夠有幸成為廖啟智學生是她的福氣，她會永遠懷念這位恩師。

音樂造詣深厚的趙增熹，除了曾幫巨星梅艷芳編過曲外，也幫過許多天王天后如古天樂、林憶蓮、張學友、梁詠琪做過音樂，耐性細心人所共知。但要教導新人確實不容易，而且每個音調要求高，更是不能出錯，在電影《梅艷芳》中要演繹梅艷芳多首作品的王丹妮說：「趙增熹老師花了很多時間在我身上，會與我研究如何運用聲音，如何讓每個字咬字清晰。他會親自彈鋼琴幫我伴奏，讓我容易去融入情緒，感謝老師花了這麼多心力和時間培育我。」

著名排舞師麥秋成是首位憑舞蹈電影《狂舞派》獲金馬獎提名最佳動作設計的香港人，他曾為不少天王天后歌手編排舞蹈，與陳奕迅、莫文蔚、葉蒨文等巨星都有合作過。王丹妮自認是宅女、完全不懂跳舞，但因為在電影《梅艷芳》中要演繹勁歌熱舞的梅艷芳，她得跳出舒適圈挑戰自己弱點，與麥秋成學跳舞完成難度挑戰。

王丹妮說：「麥秋成老師很用心，我本身不懂得跳舞，沒有舞蹈底子，秋成老師需要由零開始教起，他花了很多時間心力，很努力找相關的舞蹈片段給我看，也和我一起練習當年的舞蹈。」王丹妮表示，自己在舞蹈上很努力從基本功開始練習，感謝麥秋成用心在每個動作上的教導，王丹妮腼腆地說：「希望我不會辜負秋成老師的努力。」該片近期在台上映。