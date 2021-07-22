由於目前烟花導引氣流微弱，仍原地打轉中，到明天高壓消退後，就會開始朝台灣東北部海面前進。(氣象局提供)

台灣颱風論壇指出，各地風雨時程大致可分為週五至週六（23-24日），及週日（25日）後兩階段。(摘自台灣颱風論壇臉書)

中度颱風烟花經過長時間以每小時5-6公里龜速西行後，即將開始轉北移動，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」坦言，烟花堪稱近年最難搞颱風，預計週五晚上（23日）到週六早上（24日），距離台灣最近，雖然不會直接撲台，但強大的風場也會對北台灣造成明顯影響，氣象局發布9縣市豪大雨特報，今晚（22日）至明日（23日）北台灣將出現局部豪雨或大雨。從颱風結構強度來看，若沒意外，中颱就是巔峰期。

台灣颱風論壇粉專發文指出，由於目前烟花導引氣流微弱，仍原地打轉中，到明天高壓消退後，就會開始朝台灣東北部海面前進，預期北轉的角度頗大，一旦開始北轉，颱風會明顯加速，整體路徑便能大致底定。

粉專預估，週五晚上到週六早上是烟花颱風距離台灣最近的時候，雖然烟花不直撲，僅僅擦邊過台灣，但暴風圈還是有觸陸的可能，所幸颱風核心離陸地仍有段安全距離。不過，由於烟花風場超大，仍對北台灣帶來明顯影響。

受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象局22時55分發布9縣市豪大雨特報。（氣象局提供）

受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象局22時55分發布9縣市豪大雨特報，今晚至明日桃園市、新竹縣及台北市山區、新北市山區、苗栗縣山區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

就颱風強度與結構部分，粉專指出，由於烟花剛經歷完眼牆置換，加上環境條件僅為尚可，很難讓大型颱風再明顯增強，「若沒意外，目前中颱強度就是其巔峰期」。隨著颱風向北轉後，強度將漸漸減弱。至於各地風雨時程，台灣颱風論壇指出，大致可分為週五至週六（23-24日），及週日（25日）後兩階段。

週五晚上到週六早上是烟花颱風距離台灣最近的時候，雖然烟花僅僅擦邊過台灣，但風場超大，仍對北台灣帶來明顯影響。(氣象局提供)

【週五~週六】

烟花颱風離台灣最近，北部、宜蘭將直接受外圍環流影響，出現間歇性強風、陣雨，中南部影響次之，偶爾出現幾道陣雨；花東地區因位於背風面，影響最小，甚至是無感。粉專提醒，這段期間北部山區的雨勢預計最大，加上颱風移動緩慢，累積雨量會相當可觀。

【週日過後】

隨著烟花北上遠離，台灣上空轉為吹西南風，北部、宜花地區自週六晚上後，雨勢會很快縮小，北台灣甚至到週日就可能放晴。風向轉換後，輪到中南部成為迎風面，山區雨勢會逐漸變多，預計到下星期，都會是西南風控場為主，也因此中南部雨勢將持續一段時間。

中央氣象局指出，明天受到颱風外圍環流影響，雨勢會下得更快、更急，中部以北、東北部地區及南部山區容易出現局部大雨或豪雨，特別是在北部山區有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區則是斷斷續續會出現短暫陣雨或雷雨，提醒民眾大家外出一定要攜帶雨具備用；溫度方面，明天各地高溫大約介於30-34度之間，整體感受較為悶熱。