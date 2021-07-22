國內疫情稍微趨緩，部份行業逐步鬆綁、復班，企業主對於要求員工「返回辦公室」也是兩難，比如，是否每位要回公司的員工都已接種疫苗？員工是否習慣了在家辦公的便利？而大眾運輸和學校是否回到正軌，也會影響員工返回辦公室的意願，甚至是除了辦公室內、與周邊客戶或上下游廠商的接觸也是一大挑戰。企業主要擔心的事情多如牛毛，更深怕思慮不周、拿捏一不小心就變成防疫破口。除了中央頒布的「企業持續營運指引」可供參考，另有民間企業攜手包括法界、公衛、職安、感控、危機管理等各領域專家，共同研擬民間版本的營運風險控管檢核表，提供免費下載，作為各個企業復班「超前佈署」的決策參考。

由感控專家李秉穎醫師、仁濟醫院院長李龍騰、文大法律系教授吳盈德、文大廣告學系主任鈕則勳、政大勞工研究所教授劉梅君、政大廣告系教授鄭自隆、以及擅長企業危機管理的傳播集團等各領域專家攜手合作，研擬全台第一份針對企業主進行復班決策的自我檢核表，協助企業從營運面、環境面、勞工面、財務面、品牌面，全面檢視相關準備是否充分，除了能夠控管日常營運的疫病風險以外，也做好全方位品牌思考與內外危機的預防。

中央提出《企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引》，針對國內發生持續性或廣泛性的社區疫病傳播，涵括許多重要的防疫策略與指導，但企業主除了協助政府有效防範疫情擴大，更需要在疫情後能恢復士氣、並做好滾動式調整的準備。然而卻不是每個企業主都有足夠的經驗值或是智囊團來協助做出正確決策，也因此有了攜手民間專家研擬的自我檢核表的理念，在現今仍是有條件鬆綁的前提下，邀請感染醫學、公共衛生、職安勞權、法律財經、廣告行銷等各領域專家針對企業營運需求進行盤點與細部工作的彙整，擬定全臺首份《企業因應防疫鬆綁之自我檢核表》，直接公開提供所有企業免費下載使用，包括有英文版可供國際企業在台營運參考應用，協助企業全面檢視自己的準備是否符合社會期待，未來亦會隨最新政府政策滾動調整版本再行修訂。

面對疫情的各種變數，企業主更需要通盤考量！這不僅考驗決策的敏銳度，更需要不同專業的彼此協力合作、無縫接軌，檢核表讓企業面對防疫工作時能多一項決策輔助工具，也透過完善的自我檢視與提早佈署，一起為台灣社會注入正能量與安心感。