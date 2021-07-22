楊祐寧作為《動物星球》頻道大使，這回在節目《野性八點： 野地巨星》特別化身動物攝影師，邀請觀眾一起感受大自然的野性之美。只見他影片中，小心翼翼地躱在草叢中捕捉獅子的身影，秉著氣息，快速按下快門， 只為了捕捉精采瞬間。

熱愛動物的楊祐寧也接受節目的野性大考驗，像是非洲五霸、班馬是黑底白紋或是白底黑紋，還有哪個動物跑起來時有達到130公里，以及魚狗是魚還是狗通通難不倒，就連問到北極熊的皮膚是黑色也答對。而當被問到老虎何時會發出呼嚕聲，他則打趣地說：「看到逗貓棒的時候！」

非洲草原上的動物一直是人們著迷的對象，然而有不少關於牠們的問題，卻始終沒有得到解答。藝人楊祐寧因曾親赴非洲與野生動物近距離接觸，深刻體會保育急迫性，尤其是大象、犀牛等因人類破壞即將瀕絕，也因此特別邀請大家共同透過生活微小的改變，維護動物和人類共同生存的家。《野性八點： 野地巨星》每星期一晚間8點於動物星球頻道播出。