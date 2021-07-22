名導奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）繼《靈異第六感》及《分裂》的最新驚悚片《詭老》30日將在台上映。談起拍攝靈感，導演透露居然是因為「父親節禮物」。他說：「有一年三個女兒給了我一份父親節禮物，一本深奧詭譎、發人省思的圖像小說《沙堡》，作者是法國作家皮耶奧斯卡李維以及畫家弗雷德里克彼得斯。這本圖像小說的故事描述一群人在一片偏僻的沙灘上度假，卻發現他們竟然快速老化。」令人腦洞大開的故事，馬上就激發了奈沙馬蘭的想像。

奈沙馬蘭希望加強片中角色面對的致命危險和緊張情緒，同時也保留懸疑性及令人不寒而慄的恐懼感。他說：「我希望觀眾在看《詭老》這部電影的時候，沒有一分一刻會讓他們覺得安全，而且我也希望他們先試圖搞懂一件事，但是怪事卻一件接一件發生，他們就會像片中的角色一樣，急著想要搞清楚這一切到底是怎麼回事。」

不過，拍攝過程卻相當艱難，《詭老》製片馬克賓斯托克在花絮中坦言，「我們必須找兩個拍攝地點，一片魔幻般的私人海灘，以及一座豪華的頂級度假村。」奈沙馬蘭回憶，場地是真的在世界各地尋找，為了找到腦海中想像的這片沙灘，劇組被迫在颶風季節在加勒比海進行拍攝工作。

奈沙馬蘭繼續說，「我們不能為新冠疫情保險也不能為颶風保險，真是太瘋狂了，我們搭建了岩牆然後颶風來了岩牆被颶風吹垮，我們冒了很大的風險，你能想像這每天的拍攝工作有多困難嗎？我們必須捕捉天空和海水的光線，也得在早上拍劇本的開始，在中午下午拍攝劇本的中間，在傍晚拍攝劇本的結尾，每天喔！」

除此之外，颶風又不斷把沙灘沖刷掉，劇組還必須成為海流專家，知道海浪有多少焦耳的能量，下午兩點漲潮後沙灘就會不見，所以一定把這場戲或那場戲拍完，完全沒有犯錯的空間，「我們必須在一定的時程內拍完電影，真的連額外的一天都沒有，時間真的很緊迫，能夠拍這部電影和說這個故事，這機會對我們來說非常寶貴。」