香港政務司司長李家超22日接受香港鳳凰衛視專訪指出，香港本土恐怖主義已敲響警鐘，要提防黑暴活動走向地下的跡象。他又透露，《基本法》23條立法的籌備工作已在進行中，最重要的是，立法內容必須足以處理最極端的情況。

身兼香港特區維護國家安全委員會成員的香港政務司司長李家超受訪時表示，《香港國安法》及完善選舉制度是一套落實「愛國者治港」的組合拳，成效立竿見影。

但從七一「孤狼恐襲案」到香港警方搗破「光城者炸彈案」，都凸顯了香港目前的法律對維護國家安全還遠遠不夠。他透露，《基本法》23條立法的籌備工作已在進行中，最重要的是，立法內容必須足以處理最極端的情況。

李家超認為，香港社會由亂轉治，但近期多宗案件都為本土恐怖主義敲響警號，要提防黑暴活動走向地下的跡象。

李家超又表示，「孤狼恐襲案」發生後，有人到案發現場進行所謂的「獻花悼念」，甚至美化暴力；他強調，任何鼓吹或煽動恐怖主義活動，都有可能觸犯《香港國安法》，香港特區政府必定嚴厲打擊。