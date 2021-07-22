全球新冠疫情持續出現變數，也讓各國對付病毒傷透腦筋，台灣疫情近期也呈現起起伏伏狀態，讓政壇再度掀起政治口水，對於台灣除疫情疫苗外是否需要「政治疫苗」，媒體人韋安分析直言，「政治疫苗」已經實驗成功，就是侯友宜所代表「新台派政治」，且已經三期實驗成功。

韋安22日在臉書撰文表示，當大家最近都在討論對付病毒的疫苗話題，其實，有一種民主體制下，自我修護（復）的「政治疫苗」已經實驗成功。就是侯友宜所代表「新台派政治」模式。韋安指出，這種模式的特性，第一，避免了極端政治形態的你死我活的藍綠惡鬥；遠離網路社群傳播氛圍，所形成背棄理性的新民粹主義。

第二，以務實、做事、遠見，來滿足民衆在亂象中，對政治的卑微期待——解決切身的現實問題，如新北市如何在最嚴峻疫情之下抗疫成功

第三，侯任新北副市長、當選市長、以及最近成功渡過疫情和政治攻防兩線危機，驗證侯友宜所代表「新台派政治」的「政治疫苗」已經三期實驗成功。

韋安接著表示，與其討論台灣30年來，民主進程中各種亂像和缺失，不如研究侯友宜在未來台灣政壇中的角色和作用。以及國民黨如何剋服自身的問題，在2024讓這個唯一有勝算對抗政治病毒的「疫苗」，在未來的大選中取得「EUA緊急授權」。