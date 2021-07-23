大陸男星吳亦凡近日捲入桃色風波，遭網美都美竹踢爆用「酒桌選妃」方式誘姦多名女性，其中還有未成年，讓他落得被大陸官媒點名封殺的下場，而都美竹稍早終於再發聲，強調受到的傷害句句屬實，正在接受心理治療服藥，但仍有人質疑她炒作，她則又發長文還原當天被灌醉事前事後的完整過程。

都美竹表示當初被吳亦凡經紀人馮萌以談工作、簽約新人為藉口約見面，當時她心想只是聊聊，且對方是女生，便沒戒心地上了對方替她叫的車，未料到達目的地後，都美竹才知道是去吳亦凡家裡的酒局，而不是談工作的場合，雖然當時都美竹已經表明自己酒量很差，可同桌的人卻一直灌她酒灌到吐，後來她喝到不省人事，馮萌就把她送進吳亦凡房間，都美竹也強調「不是我主動去，不是我故意留下！」

都美竹還原當天被設局灌醉送上床的經過。（圖／翻攝自微博）

發生關係後第二天，吳亦凡還承諾會負責，讓都美竹相信了對方要和她談戀愛，吳亦凡還大手筆幫她清空購物車，稱是給她的18歲生日禮物，沒想到，後來幾個月吳亦凡就消失了，不只爆出和別人戀愛的緋聞，甚至還追求自己身邊的朋友。

都美竹再三聲明：「我沒有詐騙、沒有收錢」，表示會將吳亦凡方未經她允許轉過去的錢都退還，儘管還是有人罵她為了紅、為了炒作，但她自認已經盡力發聲了，「希望不要再有涉世未深的女孩被欺騙身體和感情了」。

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