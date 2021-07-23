中央氣象局表示，中度颱風烟花過去三小時稍微往西北方移動，目前在台灣東方海面，在台北東南東方約450公里的海面上，以每小時9公里速度，向西北進行，氣象局持續對台灣北部海面、東北部及東南部海面發布海上颱風警報。預計23日晚間到24日清晨是烟花颱風最接近台灣時後，風雨也最明顯，仍不排除發布陸上警報，北部、新竹、苗栗、宜蘭山區恐有致災暴雨。

烟花牛步！各地風雨時程曝光 中央氣象局最新說明｜2021.07.22

22日北台灣已有明顯降雨，新竹、苗栗、宜蘭山區累積雨量都達豪雨等級，最大值在新竹縣北埔鄉279毫米，苗栗縣南庄鄉也有205毫米，北台灣23日降雨情況跟22日類似，中南部山區降雨將增加。氣象局提醒，烟花颱風緩慢持續朝台灣接近，23日風雨、風浪都會比22日增加。

根據氣象局最新資料，烟花颱風22日23時的中心位置在北緯23.6度，東經125.7度，即在台北的東南東方約450公里之海面上，以每小時9公里速度，向西北進行，七級風暴風半徑200公里，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風。

第6號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，22日晚至23日桃園市、新竹縣及台北市山區、新北市山區、苗栗縣山區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。