「韓聯社」22日報導，南韓文化體育觀光部在與專家討論後，俗稱為韓式泡菜的「Kimchi」，官方中文名稱已被正名為「辛奇」，以與中國大陸泡菜做出區分。大陸泡菜去年11月獲得國際標凖化組織（ISO）的認證，聲稱已成為「國際泡菜市場的行業標竿」。

根據報導，南韓文化體育觀光部22日宣布，「公共術語外語譯名規範」修正案已經生效，該修正案將原本「Kimchi」的建議中文譯名，自「泡菜」改為「辛奇」，以明確區別這兩種起源自不同地區的醃漬蔬菜食品。

在此案生效後，南韓中央和地方政府在正式場合，都會將「Kimchi」的中文名稱寫作「辛奇」；不過此規定不會強制要求私人企業執行，僅是作為參考；南韓文化體育觀光部也特別指出，「Kimchi」在中國大陸地區銷售時，不能單獨寫成「辛奇」，因為根據大陸食品安全法規，在當地銷售的食品必須註明消費者熟悉的名稱，以免民眾誤解。

報導指出，南韓農林畜產食品部2013年便曾分析約4000個中文詞彙的發音、比對8種大陸方言，並徵詢語言專家和南韓駐大陸大使館的意見，認為由於中文沒有直接對應「Kim」或「Ki」音節的字，因此提出以「shi」作為代替；而在今年初的進一步討論中，認為「辛」代表辣味，「辛奇」又與「新奇」同音，因此決定將官方譯名改為「辛奇」。

大陸泡菜去年11月獲得國際標凖化組織（ISO）的認證，聲稱已成為「國際泡菜市場的行業標竿」，引發南韓民眾嚴重不滿。當時韓國農林畜產食品部便強調，該標準並不適用於「Kimchi」。