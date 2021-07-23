台中市七期重劃區因地處市政、金融、藝文核心，成為冠軍企業的旗艦總部。（盧金足攝）

台中市政府拍攝《為愛防疫 守護台中》短片，大樓「stay home、台中加油、台中平安」暖心點燈入鏡。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，經濟部號召台商回流、國外廠商來台投資，提出「投資台灣三大方案」申請案例，台中市在嚴峻疫情中還逆勢成長，件數為全國第一，合計達196件，佔全國21.03％，總投資金額約 2231億元，台中市招商引資奏效。

台中市府指出，面對疫情影響，台中市拚經濟逆勢成長，投資產業指標在去年第四季創下「商業登記家數成長」、「商業登記資本額成長」、「公司登記家數成長」六都第一，台灣三大方案件數也是全台第一，加上民間投資，總計有7531億元，平均每三天就有一案投資台中，平均每天有9.3億元投資額，積極打造富市台中。

台中市成為最主要的獲利城市，根據七月更新之統計報告，經濟部所提出「投資台灣三大方案」申請案例，以台中市件數為全國第一，合計達196件，佔全國21.03％，總投資金額約 2231億元。

加上隨著台中科學園區、精密科學園區等科技廊道成形，入駐中部工業區之企業顯著增加，工廠雖設置在工業區，但企業總部多選擇交通更為便利的市區作為企業門面，尤其是已成為國際建築聚落的七期重劃區，因地處市政、金融、藝文核心，成為冠軍企業的旗艦總部。

雖仍值疫情期間，最新實價登錄豪辦聯聚中雍大廈再傳破億紀錄，近來因疫情衝擊，多數房地產交易都受到影響，中部企業砸重金入手頂級商辦標的，產業看好整體投資環境對台中房市有利，

疫情持續一年多，全民防疫上緊條，台中市政府特別拍攝《為愛防疫 守護台中》短片表達感謝，市長盧秀燕強調「同島一命，沒有人是局外人！」短片中呈現聯聚中雍大樓以「

stay home、台中加油、台中平安」暖心點燈，鼓勵全台抗疫的民眾團結一致，進駐這棟大樓的企業主，很多都是台灣產業的隱形冠軍，一起為台灣加油打氣。