汕頭泉成沙茶火鍋無預警發聲明給百貨業者，表示將從23日起全面停業。(圖／讀者提供)

泉成集團底下的虎樂PLUS也宣布停業。(圖／讀者提供)

泉成集團底下的星野肉肉鍋也宣布停業。(圖／讀者提供)

泉成集團再發公告，表示中山創始店照常營業。(圖／讀者提供)

本土疫情趨緩，27日解封降二級幾乎已成定局，但有「全台最強汕頭火鍋」之稱的汕頭泉成沙茶火鍋卻在22日晚間突發公告給合作的百貨業者，將在23日起全面撤離百貨據點，但稍晚泉成集團再發公告，表示中山創始店照常營業。

汕頭泉成沙茶火鍋擁有70多年歷史，是不少老饕推薦的高雄名店，更因前高雄市長韓國瑜前往用餐聲名大噪，許多人前往高雄旅遊時，也將該店列入行程名單，特地前往朝聖。

新冠疫情爆發後，各行業苦不堪言，尤其在今年5月中本土疫情失控後，更是有許多店家紛紛拉下鐵門歇業，但沒想到在即將解封之際，汕頭泉成沙茶火鍋無預警發聲明通知合作的百貨公司，將在23日起全面停業，還包括泉成集團底下的虎樂plus與星野肉肉鍋也一同宣布熄燈，百貨公司面臨合作廠商突然棄守，一時間也不知所措。

據了解，目前汕頭泉成沙茶火鍋百貨據點將全面歇業，保留中山創始店等門市。