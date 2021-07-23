每屆「奧運」男子籃球最常被大家提起的就是「美國夢幻隊」，因為它的組成全數來自於籃球最高殿堂美國職籃NBA的球員，可以說是明星中的明星，比賽結果經常是以大分差的方式橫掃對手，也是奪得最多次奧運金牌的國家，本屆「2020東京奧運」男子籃球會是「美國夢幻隊」再次奪金還是其他國家，大家可以一起來買運彩驗證一下自己的眼光，有機會買對中獎外，還可以參加運彩乎你抽「百萬」現金的抽獎活動。

從各國徵召NBA球員看東奧男籃運彩投注

東京奧運男子籃球賽制。(台灣運彩提供)

2020東京奧運男子籃球共有12個參賽隊伍，分3組每組4隊先進行小組內的循環賽，A組有美國、伊朗、法國及捷克；B組有澳洲、德國、義大利及奈及利亞；C組有阿根廷、日本、西班牙以及斯洛維尼亞。每組循環賽的結果取績優的前2名，共6隊，晉級8強淘汰賽，其餘2個名額，由3個小組的第3名依戰績排名規則晉級。

男子籃球分組及NBA球員徵召情形-A組。(台灣運彩提供)

男子籃球分組及NBA球員徵召情形-B組。(台灣運彩提供)

男子籃球分組及NBA球員徵召情形-C組。(台灣運彩提供)

本屆奧運各國代表隊除了美國全隊12名皆是由NBA明星球員組成外，其他國家也徵召不少的現役NBA球員增加實力，畢竟各隊徵召NBA球員的結果也正是其實力強弱的重要觀察指標，目前徵召NBA球員第二及第三多的分別是奈及利亞的8名以及澳洲隊的7名；各隊NBA球員徵召的情形整理如下，提供給大家運彩投注時的參考。

1. 美國(12名)：1.杜蘭特(Kevin Durant)(籃網)、2.布克(Devin Booker)(太陽)3.哈勒戴(Jrue Holiday)(公鹿)、4.米爾頓(Khris Middleton)、5.拉維恩(Zach LaVine)(公牛)、6.李勒德(Damian Lillard)(拓荒者)、7.塔圖姆(Jayson Tatum)(塞爾提克)、8.麥基(JaVale McGee)(金塊)、9.阿德巴約(Bam Adebayo)(熱火)、10.葛蘭特(Jerami Grant)(活塞)、11.格林(Draymond Green)(勇士)以及12.強森(Keldon Johnson)(馬刺)。

2. 伊朗：無徵召NBA球員。

3. 法國(5名)：1.戈博特(Rudy Gobert)(爵士)、2.富尼耶(Evan Fournier)( 塞爾提克)、3巴頓(Nicolas Batum)( 快艇)、4.盧瓦烏(OTimothé Luwawu-Cabarrot)(籃網)以及5.尼利基納(Frank Ntilikina)(尼克) 。

4. 捷克(1名): 薩托蘭斯基 (Tomas Satoransky)公牛 。

5. 澳洲(7名)：1.貝恩斯(Aron Baynes)(暴龍)、2.埃克薩姆(Dante Exum)(火箭)、3.J.格林(Josh Green)(獨行俠)、4.英格爾斯(Joe Ingles)(爵士)、5.米爾斯(Patty Mills) (馬刺)6.德拉維多瓦(Matthew Dellavedova)(騎士)以及7.塞布爾(Matisse Thybulle) (76人)。

6. 德國(2名)：1.邦加(Isaac Bonga)(巫師)以及2.華格納(Moritz Wagner)(魔術)。

7. 義大利(3名)：1.賈里納里(Danilo Gallinari)(老鷹)、2.梅利( Nicolo Melli)(獨行俠)以及3.曼尼翁(Nico Mannion)(勇士)。

8. 奈及利亞(8名)：1.歐卡佛(Jahlil Okafor)(活塞)、2.莫圖(Chimezie Metu)(國王)、3.奧柯吉(Josh Okogie)(灰狼)、4.文森特(Gabe Vincent)(熱火)、5.阿丘瓦(Precious Achiuwa) (熱火)、6.歐克帕拉(KZ Okpala) (熱火)、7.諾拉(Jordan Nwora)(公鹿)以及8.歐尼(Miye Oni)(爵士)。

9. 阿根廷(3名)：1.卡帕佐(Facundo Campazzo)(金塊)、2.德克(Gabriel Deck)(雷霆)、3.維爾多薩(Luca Vildoza)。

10. 日本(2名)：1.八村壘(Rui Hachimura)(巫師)、2.渡邊雄太(Yuta Watanabe)(暴龍)。

11. 西班牙(3名)：1.魯比歐(Ricky Rubio)(灰狼)、2.M.加索(Marc Gasol)( 湖人)以及3.賀南高梅茲(Willy Hernangómez)(鵜鶘)。

12. 斯洛維尼亞(2名):1.唐西奇(Luka Doncic) (獨行俠)以及2.肯卡(Vlatko Cancar) (金塊)。