「接體員」大師兄，火葬場報到！

一人答「有」，萬人嗚喔！

【千度高溫火化爐的後台世界】

透過小小的檢視孔看出去，又一具棺木緩緩進爐來。

當火噴出，我靜靜地看著火苗越來越大，

「如果還能再看這人世最後一眼，你希望見到誰呢？」我暗問。

棺木破開，一雙將要熔化的眼睛，死死盯著我……

【撿骨】

女子的骨灰中，竟然有個燒不化的衣架。莫非是家屬希望她下輩子，可以「依」她的意願而「嫁」？

【裝罐】

兩位家屬互不搭理的叫「摩西分海」；三兄弟現場打起架來的叫「三國鼎立」。那母親走了，兒女一人準備了一個骨灰罐，要「一人分一半的媽媽」，叫什麼？

【包罐】

聽說我想找東西練包罐，每個學長都問我：「你家沒罐子嗎？」我大吃一驚。原來大家的家裡都有骨灰罐，只有我沒有？

熱愛接大體、守冰庫的大師兄，來到了攝氏一千度高溫的火葬場。從零下十度Ｃ的冰庫轉行燒烤，一下子真不習慣。但轉念一想，工作內容沒有辦法選擇，工作態度卻可以自己決定。

「我一定要當一個快樂的火葬場人員！」

在後台得同時顧許多具火化爐，待冷卻後撿骨、裝罐和封罐，然後進爐掃灰。三十多年來頭一遭，他在頸子貼上痠痛藥布。

可是身為客家人，大師兄有「硬頸精神」──脖子上站再多的人，他也挺得住！

【精彩書摘】

人生，總是充滿著意外。因為我每天上班，都要去接各路的遺體。

曾經我以身為一個冰庫管理員為榮，每天快快樂樂地上班，守著每個人最後都會躺進去的冰庫，在可以探視的時間裡，幫家屬打開那個屍袋，別過頭，靜靜地聽著家屬發洩情緒。我們低頭不語，卻又在用心傾聽。感受那種思念，那種後悔，那聲平常說不出口的道歉，那份一直沒能實現的遺憾。

感受著他們的人生，也感受著自己的人生。

路倒的，冷死的，熱死的，餓死的，自殺的，意外的，無名的，有名無主的……當警察或是社會局的電話一來，我們開著T5，去到各式各樣想像不到的現場，聞著那股味道，感受著亡者人生最後的場景，把他們帶去人生最後可以休息的地方。或許會有家屬突然出現處理，又或許在我們的冰庫裡，變成不知何時才能火化的長老。但是不要難過，我們都會陪你們！

我熱愛這份工作，我熱愛這種氛圍。所以我常常說：「假如可以，這是我好想做一輩子的工作！」

某天早上，我開開心心地買了早餐去上班。那天要開一場大約三個月一次的會議。

開完之後，我就從冰庫被調到了火葬場。

回到辦公室，同事老宅和老大看著我，給了我一些關於火葬場的建議。他們知道我很怕熱，因為我在冰庫上班的這幾年都穿短袖。也知道我沒有去過火葬場，叫我要好好注意，口罩要戴好，那邊的空氣很糟糕。

一時間，我有點失落、有點生氣、有點難過，也有點茫然。

人生似乎就是這樣，只要你還在職場一天，就沒有選擇戰場的權利。

難過沒多久，電話響了，警察局打過來的。某個湖邊，有一位被撈起來的大德。

我和老宅準備了一下就出發。

雖然天天跟著老宅說幹話，但我們是一起入行的，我早已把他當作長輩看待。一路上，他給我各種叮嚀，真的令我很感動。我想像平常那樣說些笑話，但是連我自己都笑不出來，一路上除了沉默，還是沉默。

到了現場，警察指著湖旁的一大塊空地，告訴我們遺體的位置。是一個男生，身體幾乎泡爛了，自綁手腳，很有必死的決心。

老宅在一旁鋪屍袋，笑著對我說：「多聞幾口吧，以後你要到現場很難了。」

我笑了笑，看著泡水的先生，心想：「很辛苦吧。人生很辛苦吧！為什麼想結束生命？你的人生是你選擇過才結束的嗎？或是你在這社會根本沒有選擇的權利，才用這種方式結束？」

我看著糊掉的眼球，但是，眼球的主人沒有回答我。

我一邊做事、一邊思考……

其實，是我太熱愛這份工作了吧，才沒辦法接受改變。但是，人生總是要學會妥協。要是我今天改變自己，多學點東西，我的人生，是否可以變得不一樣？我看到的，是否會變得不一樣？

將泡水的先生裝入屍袋後，我再看看他的眼睛，似乎有了答案。

「改變吧！試試看吧！」老宅突然大聲說，嚇了我一大跳。「人生很短，每個人都在體驗生活。去多學一點吧！」

回去的路上，我沉默不語，但是心中有了決定。

或許工作內容，我沒有辦法選擇，但是工作態度可以由我決定。我一定要當一個快樂的火葬場人員！

回到公司後，我們將大德送進了冰庫。

看著老宅、看著老大、看著這位大德……我突然覺得自己應該要感激。

被我們服務的往生者，他們連選擇的權利都沒有，那我這點挫折又算得了什麼呢？俗話說得好，不經一番寒徹骨，焉得……啊完全不對，我去的地方既不是寒徹骨，也沒有撲鼻香。

反正，做下去就對了！

再見了，那一段打開屍袋，觀察人生百態的時光。再見了，那輛陪我上山下海，側邊還被我撞凹一塊的T5。再見了，每一位在驗屍室外面跟我閒聊的家屬。

再見了，這個徹頭徹尾改變了我人生的地方。

我會懷念那些年，我們一起接的大德！

(本文摘自《火來了，快跑》/寶瓶文化)

【作者簡介】

大師兄

★金石堂「星勢力作家」，作品橫掃博客來、金石堂、誠品、讀冊等書店暢銷榜。

★《你好，我是接體員》熱銷近四萬本，「全民大劇團」改編同名音樂劇，並已出版有聲書，另有電視劇籌備中。已售出中國、韓國版權。

★《比句點更悲傷》暢銷三萬冊，已出版有聲書。並已售出中國版權。

★PTT媽佛版「接體員的大小事」系列文章原作者。在殯儀館工作多年，從接體員到火葬場技工，正朝著意想不到的道路，邁出下一步。

大家好，我是大師兄。

我還是過著肥宅般的生活。但是現在的我，開始改變自己。

以前我總是想著人生苦短，說不定回家的路上就被車撞死了。幹麼不每天打電動、打牌，爽爽過呢？

現在我卻是想著人生苦短，說不定回家的路上就被車撞死了。幹麼不充實自己，看自己最後會變得多不一樣呢？我開始讀書，開始回學校上課，開始到處演講，努力活著。

以前頹廢的自己比較快樂，或是現在充實的自己比較快樂？其實，真的都滿不錯的。

希望大家還是可以在這本書裡，看到三年前剛出第一本書那個熟悉的我。要是你看完了，閤上書時想著：「哇，還是那個肥宅寫的，他都沒有變呀。」我會很開心的。

我還是我，那個愛分享故事的大師兄。

★臉書：「BigBrother大師兄」