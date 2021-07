【加拿大出現類似癌症的寄生蟲病】

專家警告說,日前有一種可以從狗狗身上跳到人類身上的寄生蟲已經大肆在加拿大傳播。根據 Gizmodo 報導,根據最近的研究在加拿大艾伯塔省的患者上發現了一種由絛蟲綱所引起的類似癌症的寄生蟲病。研究人員認為,這種寄生蟲是由歐洲的狗狗所帶來的,現在也傳到北美地區。

阿爾伯塔大學傳染病專家斯坦·休斯頓 (Stan Houston)是在3 月份發表在《美國熱帶醫學與衛生雜誌》上一篇關於疫情爆發論文的主要作者,作者告訴加拿大廣播公司:「加拿大艾伯塔省顯然是熱點,且社區中可能有很多人感染了我們尚未發現的疾病,時間會證明一切。」

【染病人數不斷持續增加】

傳染病專家斯坦·休斯頓 (Stan Houston)補充說:「COVID-19提醒著我們,源自動物的疾病非常重要且都會引起非常嚴重的後果,我們應該為此特別注意且我非常擔心可能會看到染病人數不斷持續增加。」

人類通常會吃下受污染的食物,而這些食物上都會有多房棘球絛蟲,人類可能會因此出現類似肝癌的症狀,且這過程會需要數年時間,該疾病還會有其他症狀包括虛弱、腹痛和體重減輕。這種稱為多房棘球蚴病(echinococcosis multilocularis)是多房棘球絛蟲的幼蟲泡型棘球蚴(泡球蚴)寄生人體所致的疾病,又稱泡型包蟲病,泡狀棘球蚴病、泡球蚴病(alveolar echinococcosis,Ae)、多房性包蟲病(multilocular hydatidosis),該疾病如果不進行治療可能會致命,治療手法通常涉及手術去除寄生蟲的生長,染上該疾病之後出現的症狀可能需要 5 到 15 年的時間。

【每年大約有 18000 例病例】

根據這篇新論文表示,這種新的寄生蟲新菌株已在加拿大傳播,論文中寫道:「2013 年至 2020 年間已診斷出 17 例人類 AE病症,年齡非常廣泛落在 19到78 歲之間,裡頭包含了9名女性及8名男性,全部確診者都已經確定是在加拿大艾伯塔省被傳染的。」休斯頓在一封電子郵件中告訴外媒:「作為在西半球傳播的疾病,它完全是全新的一種傳染病,而且已經有數據可以非常清楚的解釋這毒性的寄生蟲菌株是從歐洲引入到我們野生動物的生態系統。」

不過該寄生蟲傳染病AE其實極為罕見,但正如論文指出的,它是直到最近才在北美流行,不過根據 2019 年的一項研究,全球每年大約有 18000 例病例,且幾乎都發生在中國。

圖片來源:VICTOR TANGERMANN(2021JUN 24 ).A SCARY PARASITE IS SPREADING FROM DOGS TO HUMANS. Futurism

資料來源:FUTURISM