【回憶殺】許多經典小說改編戲劇作品都能掀起轟動，1998年央視版《水滸傳》在當時更創下萬人空巷的奇蹟，其中劇中美女如雲，扮演「母夜叉」孫二娘的梁麗，把妖豔動人又心狠手辣詮釋得唯妙唯肖，堪稱經典；但梁麗的爆紅卻讓她人生起大變化，因誤信朋友捲入詐欺案變通緝犯，消失一年才主動投案配合警方調查還自己清白。

梁麗在12歲時就為了幫母親分擔經濟壓力，考進歌舞團，決定以表演為生，而她從小就有出眾的外貌，透過日日夜夜接受嚴苛訓練，學習舞蹈基本功，無論是壓腿、下腰或開肩等痛苦過程，她也是咬牙忍下去；而梁麗不怕吃苦的毅力，歌舞團老師都看在眼裡，很快她也成為好幾部作品的女主角。

在累積不少演出經驗後，1982年時梁麗的眼光開始放得更遠、目標也更大，她想要像劉曉慶和陳冲這些女演員一樣，在大銀幕上展放光彩；但這個時期外界卻傳出各種質疑梁麗的聲音，最荒唐的是有人認為她長得太漂亮，「作風肯定不正派」，她剛好正在談戀愛，還被告到文化局，讓她錯過不少夢寐以求的演出機會。

梁麗從小就有極為出眾的美貌，甚至曾經因為太漂亮錯過演出機會。(圖/ 摘自演員梁麗微博)

梁麗在1984年獲得電視劇《蘭花花》女主角，精湛演出也讓她之後戲約不斷，更在1987年拍了第一部電影《奇情俠侶》，當外界都期待她有更多作品時，梁麗卻遭遇人生最大變故；1989年梁麗在《封神榜》中演出狐媚的蘇妲己，太過風騷尺度破表，導致該劇播了5集就遭禁播，梁麗失去大紅的機會。

豈料，在電視劇被停播後，梁麗在聽信朋友的話，捲入一起詐欺案，銀行損失千萬元鉅款，梁麗莫名成為共犯遭到全國通緝；一般人得知自己成為通緝犯，當然嚇得不知所措，梁麗在那段期間完全不敢出門，長達一年左右的時間都把自己關起來，不和家人、丈夫、朋友聯繫。直到透過一名好友幫忙下，梁麗才主動投案配合警方調查，也還自己清白。

在洗刷烏龍罪名後，梁麗重返演藝圈，在電視劇《武則天》中扮演太平公主，《水滸傳》中成為最美孫二娘，更在電影《惹事生非》展現純熟的演技，該片還獲得第4屆電影華表獎優秀故事片獎；隨著年紀增長，梁麗近年來都是演出男女主角的媽媽、阿姨這種角色，人生超過一半時間都在演戲，也讓許多影迷對她各種精彩事跡感到嘖嘖稱奇。