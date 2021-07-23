長榮處置交易結束，股東會也在21日登場，早盤股價開高，以180元開出，一度拉升至183.5元，開盤5分鐘，成交量逾6萬張，已超過昨日的成交量，居個股成交量冠軍，但行情高開高走後突然一陣子下跌，沒多久觸及跌停板，但我的營業員朋友跟我說，號子電話十通有八通是散戶拼命要低接航運的，但最終航運3雄以跌停或是靠近跌停作收，套牢很多新鮮的韭菜，盤後看到外資及投信賣超不少長榮股票，很多剛入市場的投資者很疑惑，當天長榮股東會看好貨運榮景到明年，陽明也是一樣看好航運景氣，為甚麼航運股價就不能如年初那般風光呢?

先看一下長榮的基本面，長榮6月營收377.2億元，首度突破350億元關卡，月增9.52%，年增140.47%；第二季營收999.13億元，季增11.07%，年增127.74%；累計上半年營收1898.66億元，年增117.37%，6月、第二季、上半年營收同創新高，法人預估7月、第三季營收可望再創新高。

長榮5月稅後盈餘171.66億元，年增1312.84%，每股純益2.91元，營收及獲利都創新高；法人預估長榮今年前5月每股純益可望超越12元，上半年獲利可望超過1.5個股本。

長榮預估今年可以賺30元，目前還不到160元，本益比6倍不到，而台積電預估賺25元，但目前585元，本益比23-24倍，所以現在用力買長榮陽明錯不了？如果你有這種想法可能就犯了邏輯錯誤，我們來看一下，「春江水暖鴨先知」，貨櫃運價會好到哪裡？當然承攬業者會最先知道。大家看看台驊財報，3105張長榮（2603）的持有成本是每股45元，2400張陽明的成本是每股37元，這代表在貨櫃運價初起漲時，台驊就跳進去買了，這些持股都賺到數以倍計，但是本來台驊說要再投10億元參與陽明現增，卻臨時抽腿，不管陽明法說會說的多好，大家還是要有風險意識。

主要是航運是景氣循環股，今年賺30元明年還能賺30元嗎?那後年呢?所以市場給的本益比不會太高，但台積電今年賺25元明年也可能賺差不多這個數，所以本益比可以享有比較高，那如何計算景氣循環的合理股價呢?我們以台驊買進長榮持有成本45元來計算，大家可以注意以下公式:淨值+預估獲利=合理股價

長榮2021年第一季淨值為26.39+賺30-35元=合理股價為56.39-61.39之間，去年第4季長榮淨值19.25+30-35=49.25—54.25，或許這種思維有點保守，景氣循環大賺的時候要趁勢直追，那麼利用技術面追高，消息面再怎麼好，放大一倍112.78-122.78或許是極限，但買賣也是要設個停損才行。

至於長榮被外資根跟投信大賣，是因為看壞長榮嗎?其實也不是，因為法人持有部位比較大，被關緊閉期間20分搓合一次，實在是無法脫手，解禁後有機會趕緊賣出，而且怕長榮的跌幅，很怕會被關第3次，那就不是20分搓合一次，而是更久的時間。

接下來為大家講講，一般投資還會犯那些邏輯上的錯誤迷失呢?

跟風買賣—第一個邏輯失誤

股市被動受諸多複雜因素的影響，其中股民的跟風心理對股市影響甚大。有這種心理的投資人，看見他人紛紛購進ej股票時，也深恐落後，在不瞭解股市行情和上市公司經營業績的情況下，也買入自己並不瞭解的股票。

有時看到別人拋售某家公司的股票，也不問他人拋售的理由，就糊裡糊塗地拋售自己手中後市潛力很好的股票。有時謠言四起，由於"羊群心理"（跟風心理）在作怪，致使股市掀起波瀾，一旦群體跟風拋售，市場供求失衡，供大於求，股市一泄千丈·這樣往往會上那些在股市上興風作浪的用意不良的人的當，往往會被這些人所吞沒而後悔莫及。

因此，投資者要樹立自己買賣股票的意識，不能跟著別人牽著鼻子走。長榮放出來時跟隨朋友低檔搶進，這種心理也是跟風心理，別人有航海王，我也不能沒有持股，或是大家都在當沖，我也想要來沖，這個都是邏輯失誤表現。

舉棋不定—第二個邏輯失誤

具有這種投資心理的投資人，在買賣股票前，原本制訂了計畫，考慮好了投資策略，但當受到他人的"羊群心理"的影響，步入股票市場時，往往不能形成很好的證券組合，一有風吹草動，就不能實施自己的投資方案。

例如，投資者事前已經發覺自己手中所持有的股票價格偏高，是拋出股票的時機，同時也作出了賣出股票的決策。但在交易時，聽到他人你一言我一語與自己看法不同的評論時，其賣股的決策馬上改變，從而放棄了一次拋售股票的大好時機。或者，投資者事前已看出某檔股票價格偏低，是適合買入的時候，並作出了趁低吸納的投資決策。

同樣地，到交易時一看見到的是賣出股票的人擠成一團，紛紛拋售股票，看到這種情景，他又臨陣退縮，放棄了入市的決策，從而失去了一次發財的良機。

還有一種情況是，事前根本就不打算進入股票市場，當看到許多人紛紛入市時，不免心裡發癢，經不住這種氣氛的誘惑，從而作出了不大理智的投資決策。由此看來舉棋不定心理主要是在關鍵時刻，不能作出判斷，錯過良機。

由於篇幅太長，先到此為止，下次再繼續撰寫，感謝支持

本文由PressPlay Academy投資教學專欄作家陳榮華授權轉載，原文刊載於PressPlay Academy