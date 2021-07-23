有些人的潛能無限，有時表現非常亮眼，有時又顯得過分低調。星座運勢網站「同道星座查詢」分析，水瓶座、射手座、天蠍座的人遇強則強、遇弱則弱，他們充滿潛力，如果周遭的人能力很強，就會激發他的鬥志，徹底發揮能力，做出亮眼的成績，不過如果身邊都是弱者，他們會隱藏鋒芒，行事風格非常低調，不讓大家發現他的實力。

▍1.水瓶座

水瓶座性格隨性，看起來很慵懶，工作時心態比較佛系，認為凡事只要達到標準就好，不用強求。他們頭腦聰明，辦事能力很強，不過不一定會盡力付出，如果周圍的人非常優秀，會激起他的鬥志，不想輸給其他人，自然就能做出亮眼的成果，不過如果身邊的人的能力都很弱，水瓶座就會失去動力，甚至還會擺出事不關己、高高在上的態度，懶得表現，只求其他人不要拖累自己。

▍2.射手座

射手座的性格樂觀開朗，喜歡和大家打成一片，他們充滿潛力，不過好勝心不強，工作時不會刻意表現自我，除非有人主動上門挑戰，他才會為了維護尊嚴而迎戰，射手座腦筋很靈活，總能想出許多巧妙的方法化解危機，很少會輸給他人，不過如果遇到弱者，他們也會為了幫對方留點面子，刻意讓步，對他來說皆大歡喜才是最理想的結果，從來不會獨佔功勞。

▍3.天蠍座

天蠍座擅長隱藏自我，非常高深莫測，他們遇到任何狀況都能冷靜面對，不會輕易受到打擊，如果遇到實力強勁的對手，他們就會發揮全力和對方拚到底，一旦他拿出實力，很少人能夠贏過他。但是當天蠍座遇到弱者的時候，他們會偽裝自己，假裝自己能力普通，避免受到注意，因為他們認為受到注意反而會惹來麻煩，因此會徹底隱藏真實的自我，不讓大家發現他的能力。