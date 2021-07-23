【回憶殺】「八爺」袁和平出道以來演出過不少作品，卻始終沒有讓觀眾記住他的身影，只好黯然轉為幕後，沒想到成為動作指導和導演，他竟意外捧紅了成龍、甄子丹等國際巨星，也終於闖出自己的路，如今已經是和洪金寶齊名的武術界重要人物。

袁和平出生於廣州，由於爸爸是香港著名動作演員袁小田，從小耳濡目染之下，練就了一身好武藝，1962年他演出《白蛇傳》進入演藝圈，卻始終沒有亮眼成績，大多都演出配角，心灰意冷之下，他決定轉為幕後，開始擔任動作指導，1978年他轉型為導演，執導的動作片《醉拳》獲得金馬獎提名，更無數次獲得最佳動作指導提名。

袁和平能夠因材施教，根據不同角色設計出最適合的動作。(圖/翻攝自微博)

袁和平拍攝的2部功夫喜劇電影《蛇形刁手》、《醉拳》，意外捧紅主演成龍，之後指導電影《南北醉拳》、《林世榮》、《霍元甲》，更讓他躍升香港一線動作指導，1984年他認識了甄子丹，看中對方的才華，為其量身打造電影《情逢敵手》、《特警屠龍》、《洗黑錢》，讓甄子丹的知名度大開，期間袁和平的作品不斷累積，也引起了好萊塢關注。

袁和平受邀成為科幻電影《駭客任務》的動作指導。(圖/翻攝自微博)

袁和平能夠因材施教，根據不同角色設計出最適合的動作，將個人特色發會到極致，因此獲得好評，且他涉及的範圍較廣，不受限中西方，在《臥虎藏龍》中，他就依據李安的要求，設計出唯美飄逸的武打風格，1998年，袁和平受邀成為科幻電影《駭客任務》的動作指導，更是讓這部片風靡全球，如今他已經是享譽國際的動作指導大師。