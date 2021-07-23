根據《財訊》報導，雖說去年以來的貨櫃三雄大行情，曾經歷幾次股價劇烈的變化，但都沒有7月這一波來得驚心動魄，對後勢的影響也相當大。

先是因為長榮被列為處置股票、美國總統拜登傳出將打壓運價、陽明詢圈現增掀棄購潮等負面訊息當道，讓三雄股價短時間暴跌3成、跌破月線；投資人原本到處秀的7、8位數獲利對帳單，突然變成認賠出場的討拍文。接下來情況又驟變，隨著陽明法說、萬海與長榮股東會、長榮恢復正常交易，多方訊息主導盤面，三雄股價從15日開始止跌反彈，又重燃股民信心。

不過，《財訊》報導指出，經過這一次的高檔重挫，市場對於「船票」是既愛又怕，未來信心面恐怕凌駕於基本面；而信心面有很大一部分跟大戶籌碼有關。尤其是台股的資金翹翹板是否開始往科技股傾斜，將是貨櫃三雄僅止於反彈、或是強勢走出回升行情的重要關鍵。

運價續創新高 基本面無虞

根據貨櫃航運業大老和多位法人說法，相較起股價波動前後，貨櫃航運市場情況與獲利預期其實毫無改變，甚至漸入佳境。7月15日，德魯里世界集裝箱指數（WCI）週漲1%，7月16日，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）週漲3.1%，雙雙創下歷史新高，顯示市場的報復性拉貨需求與旺季行情仍然持續。

《財訊》分析，至於日前瘋傳拜登將出手打壓國際運價，後來也被導正為只是針對美國的「滯箱費」和「滯港費」啟動調查。但此舉無助於舒緩全球缺船、缺櫃，甚至有法人評估，如果真的成功壓低滯期費，恐怕引發貨櫃停留在陸地的時間更長，演變成全球更缺櫃的盛況。因此，多數法人機構對於貨櫃三雄今年每股盈餘從30元起跳的看法沒有改變。

然而，此波貨櫃三雄股價分別從兩百、3百元的高檔急速下殺，導致部分股民重傷，還能吸引多少信心回籠？

「今年3月底陽明公布1月自結每股盈餘2.32元，當時股價才30多元，我的直覺反應就是股價非常便宜！但最近公告五月自結每股盈餘3.15元，對比兩百元、甚至上看3百元的股價，我偏向短打且戰且走。」這是一位資深投資公司操盤人的真實心聲。