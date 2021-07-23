每年夏日是芒果的盛產季節，香甜誘人的滋味總是讓人忍不住買回家大快朵頤。有媒體報導民眾因誤食有黑點酸臭的芒果送醫，行政院農業委員會特別針對芒果黑點形成原因及安全性予以說明，以避免民眾誤解。

高雄區農業改良場芒果專家說明，造成芒果果實黑點的病害主要有炭疽病及黑斑病，分別是受特定病原真菌及細菌危害，會在果實表面造成黑點。這類病菌並不會感染人體，芒果表面如果是輕微受損的時候，切除受害部位仍然可以食用，並沒有安全疑慮。

但要特別提醒的是，如果芒果已經明顯腐敗，有變色變味等情形出現時，就應該丟棄不宜再吃下肚。

(圖/行政院農委會)

農委會說明，臺灣芒果品種多，農民栽培技術優良，但民眾買回家後究竟該如何保存芒果？台大園藝暨景觀學系採後處理專家吳俊達副教授指出，一般愛文品種的芒果買回來時已完熟可立即食用，如果是玉文、金煌等品種，買回來後放到軟熟狀態有香氣即可食用。若未能即時食用時，應放置於冰箱冷藏保存，以維持最佳保鮮狀態，並應儘速食用，才能品嚐到芒果的的新鮮美味。