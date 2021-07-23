54歲女士，在健檢時，發現血清總膽固醇高於300 mg/dl（正常110-200 mg/dl）。初診檢驗低密度脂蛋白膽固醇達231mg/dl（正常＜130 mg/dl），三個月回診再驗為222mg/dl，詳細詢問飲食習慣發現，沒有吃蛋黃，也不敢吃海產，常常吃的是外食麵類、麵包吐司類、餅乾蛋糕類，也常吃燒餅油條類。

●高膽固醇血症 不只遺傳家族疾病常見

書田診所新陳代謝科主任洪建德表示，近來門診年輕新病人中，大學生、年輕上班族，每天都可以見半數以上已達到用藥標準，三個月飲食治療後，有回診的90％以上患者，血清膽固醇降不下來，尤其血清總膽固醇高於300mg/dl，或血清低密度脂蛋白膽固醇高於200mg/dl，這類嚴重高膽固醇血症個案越來越多，過去只有遺傳家族疾病的人才見到，現在占門診15％以上了。

●不規則用藥 恐致膽固醇降不下

膽固醇降不下來是藥無效？洪建德說，吃藥理論上不會失敗，都可下降低密度脂蛋白膽固醇2-5成，但到處看病，加上不規則用藥，自然會覺得沒改善。以訛傳訛的網路社團內，過度強調藥物傷肝，患者聽說，或患者瀏覽誤以為吃藥副作用太大，而自己調整，所以藥物治療也失敗，等於沒有保護。

●反式脂肪油脂 造成膽固醇上升主因

洪建德進一步說明，影響血清膽固醇高低的因素雖為「反式脂肪酸」、「飽和脂肪酸」、「膽固醇」三大類，但是後者力道很小。審視實證醫學、實證食品科學與調理學，開始追蹤患者注意烹調與加工用油，使用的反式脂肪油脂多才是上升膽固醇血症的主因，有跟著執行減少反式脂肪酸，血清膽固醇降低成果都很好；2015年美國人飲食指南就修正過去醫界與營養界的衛教，主張注意反式脂肪酸才是防治重點。

多數人早餐手拿者麵包，或不能、不願自己做菜，中午公司團體叫炸雞腿便當、炸排骨便當，這些人血清膽固醇有變高趨勢。店家使用含反式脂肪酸的油炸雞腿與排骨，顧客自然吃進大量的反式脂肪酸、飽和脂肪酸，當然血清膽膽固醇就高。

多數重症膽固醇血症不僅食物治療無效，甚至越治越高，就是禁忌膽固醇含量高的食物如海產，蛋黃，五花肉等，但是放過含反式脂肪酸的酥油、乳瑪琳等，當然食療失敗。

●外食用水過濾 減少油脂攝取

洪建德提到，現代人喜歡吃高溫油炸物的焦香味與酥脆的口感，只衛教油炸物要減少效果有限，除了官方已逐步禁止人造反式脂肪外，也要找到安全的油炸替代油脂，自己煮最理想，但最不容易做到。

油炸食品是膽固醇難降的主因之一。(示意圖/常春月刊提供)

自己開伙時，一般料理使用多元不飽和脂肪酸含量高的，例如初榨橄欖油，但要避免高溫烹調，因為高溫會酸化的限制。油炸食物可考慮用豬油來中溫油炸，一週一次以下，還不至於造成飽和脂肪酸過高攝食；早餐與點心避免反式脂肪如酥油、乳瑪琳製品的攝取。

需外食者，則可考慮用一杯水洗掉外食過油，也有減少部分油脂，禮儀上看來雖不雅，更改變了料理的味道，但是有部分效果；料理的種類上儘量避免選擇油炸、勾芡的食物，以減少油脂攝取量。

●高膽固醇血症無症狀 調整飲食為首要

最後，洪建德強調，高膽固醇血症無症狀，多數人看了醫師診斷，不痛不癢，或吃了半年藥，沒有再高就不去管它，等到幾年後，併發心肌梗塞之時，一切已經晚了，此為三級預防；健檢早期發現高膽固醇血症，並立即治療是二級預防。

最重要的是，平時儘量在家烹調，外食時挑選適合的食物種類並調整食用方式，才能預防高膽固醇血症上身，為一級預防；而唯有一級預防，才能避免高膽固醇血症可能的嚴重併發症。