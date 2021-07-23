「大暑，乃炎熱之極也。」現在時節正逢大暑，也是一年之中最炎熱的節氣。古書有言，大暑節氣不但是日照最多、氣溫最高的時期，雷陣雨也最常發生，高溫高濕，人們常因汗液不易蒸發或水分不足而中暑。為了避免中暑，就該隨時補充水分，維持體內電解質的平衡。

●這樣喝，最止渴

→大口喝水不如慢喝止渴。

多喝水不但能預防結石，還能避免水分不足、血液濃稠引起心肌梗塞及腦中風。但是你知道嗎？大口喝水其實不如慢慢喝來得止渴。

不管是不是大量流汗後，只要喝水時，都要小口小口地喝，因為一次灌下太多水時，腎臟會收到進水太多的訊號，便會加速排尿的速度，反而讓喝下去的水立刻流失，沒有足夠的時間送到身體各地。而且，喝水喝太快，也容易引起脹氣。

→喝溫熱或常溫的開水比冰開水更解渴。

天氣熱，反而要喝溫熱或常溫的開水才最解暑，應避免喝冰水。業務員等經常從室外進出冷氣房的族群，在外頭曬得渾身發熱，一進冷氣房，毛孔瞬間收縮、汗水排不出去，熱氣與濕氣全都鎖在體內，很容易中暑。

喝溫熱的開水，熱可以讓毛細孔打開來排汗，解除熱氣悶在身體裡的狀況；而冰水則會消耗身體的能量，不利氣血循環，若出汗後猛灌冰飲，容易產生胸口鬱悶、呼吸急促等問題，對身體很傷。

→常待冷氣房或是愛喝茶、咖啡的人，更要多喝水。

長時間待在冷氣房的人，難以感受到水分的流失，而若是平常有喝咖啡或茶的習慣，也會因為咖啡因利尿的緣故更易脫水，因此要記得補充更多水分。

●解熱止渴 試試3種天然飲品

1.甘蔗汁生津潤燥、助消化：

甘蔗汁解熱止渴、生津潤燥，對於體質燥熱的人來說，可說是濕熱天氣裡的甘霖。甘蔗療效最早紀錄在魏晉的醫藥文獻中，味甘平，具有解熱、利尿和滋養功效，生飲甘蔗汁可清熱助消化，凡是口乾舌燥、反胃嘔吐、消化不良和發熱退燒皆可飲用，有「天然復脈湯」之稱。

不過，甘蔗糖分高、熱量高，糖尿病患者、代謝異常及血脂高者要酌量飲用。另外由於甜食易生痰，痰多的人也不適合生飲甘蔗汁。

２.酸梅湯解熱消暑：

現代人生活及飲食失調，有時水喝再多也無法解渴，天氣一熱就覺得全身無力、疲倦、失眠、頭昏眼花和食慾不振。這時，不妨試試酸梅湯。

酸梅湯消暑止渴，中醫師董延齡每到夏天必親自熬煮酸梅湯，作為居家常備的消暑良方，只要小口啜飲，就能感覺到體內彷彿下了場及時雨。

3.綠豆湯，但切記綠豆不可煮太久太爛：

綠豆湯也是很好的解暑方，不僅幫身體降溫，還能緩解夏日常見的腸胃道發炎及腹瀉。