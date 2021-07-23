主動脈瓣膜狹窄好發於高齡民眾，約有3-5%為80歲以上患者，早期無特別症狀，等到病情嚴重時，會有呼吸困難、頭暈、昏厥、心絞痛等症狀。若不即時治療，餘命甚至不足2年。

●主動脈瓣膜 隨年紀增加而鈣化釀狹窄

主動脈與左心室相連，由主動脈瓣膜作為閥門隔絕兩區。心臟外科權威、振興醫院院長魏崢醫師表示，心臟幫浦的血液會經由主動脈通往全身，當主動脈瓣膜閉合時，能防止血液逆流回心臟，因此主動脈瓣膜扮演非常重要的角色。

魏崢院長提到，主動脈瓣膜原本是薄弱的瓣膜組織，隨著年紀增加，瓣膜鈣化、增厚，主動脈瓣膜無法完全撐開及完全閉合，血液從心臟輸出就變得困難。

許多患者從60、70歲就開始有主動脈瓣膜變厚的狀況但未被發現，等到70、80歲時出現症狀，已相當嚴重。傳統手術方式，是必須做開心手術，讓心臟停止，掀開主動脈，切除瓣膜，再植入生物瓣膜。

●高齡患者開心負擔大 經導管主動脈瓣膜置換手術免開心做得到

開心是大手術，對高齡患者是一大負擔，且植入的瓣膜僅能使用8-15年。近10年來，醫界致力研究不開心的瓣膜置換方式，但瓣膜比血管粗大，「一開始大家都認為是天方夜譚。」魏崢醫師說，隨著材料進步，治療主動脈瓣膜狹窄也終於有不開心的選項，從鼠蹊部股動脈，經導管置換的瓣膜手術。

魏醫師指出，目前廣泛使用的經導管主動脈瓣膜置換（TAVI）有兩種支架系統，包括附著於鎳鈦合金網狀支架的豬心生物瓣膜，能在低溫時軟化縮小，植入主動脈後在血溫下擴大恢復原狀，卡在主動脈瓣膜處；另一種則是搭配鈷鉻合金材質支架的牛心生物瓣膜，縮小體積送入主動脈瓣膜處，再透過氣球擴大恢復原狀，取代已損壞的主動脈瓣膜。

「過去只求有，現在要求精、求好。」魏醫師說，近幾年主動脈瓣膜狹窄的研究方向，包括拉長瓣膜使用期限、簡化植入方式，讓更多醫師能上手、提高施作精準度，例如植入後仍保留冠狀動脈支架的手術空間。

●振興主導國際級高峰會 約1萬7000位專家線上與會

振興醫院連續6年舉辦台北心臟瓣膜高峰會（Taipei Valve Summit），主動脈瓣膜置換也是其中一大重點，近兩年由於疫情影響，由實體活動轉為線上活動，匯集國內外專家分享經驗。「過去必須邀請國外專家專程飛來台灣，頂多幾百人參與就相當不得了，」魏醫師表示，轉為線上後，今年統計有約1萬7000位專家與會，這程度的交流是實體活動所辦不到的。

魏崢醫師提醒70歲以上民眾，日常活動會喘，或有心絞痛症狀，經醫師會診發現有心臟雜音，建議進行心臟超音波檢查，發現主動脈瓣膜狹窄的威脅。(圖/健康醫療網提供)

●國際指導級醫師 內外科團隊合作、分享經驗助他國

振興醫院已完成六百多例經導管主動脈瓣膜置換手術，團隊有至少四位國際指導級心臟內外科、分別熟悉不同支架系統的醫師組成。術中病人有狀況就能直接讓外科醫師處理，不需像傳統導管手術一樣，有問題時還得將病人從導管室接至開刀房處理，完全省去中間的時間差。而這些醫師也曾赴日本、新加坡及其他東南亞國家，協助建立治療中心，甚至將手術影片放到網路上，毫不吝嗇地詳細分享治療經驗。

魏醫師提醒70歲以上民眾，日常活動會喘，或有心絞痛症狀，經醫師會診發現有心臟雜音，建議進行心臟超音波檢查，發現主動脈瓣膜狹窄的威脅。經導管主動脈瓣膜置換術目前健保有條件全額給付，核准於80歲以上及80歲以下但曾做開心手術的高風險病患，若民眾發覺自身有異狀，建議及早諮詢專業。